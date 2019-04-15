"Не верится, что это конец": актеры "Игры престолов" поделились редкими кадрами со съемок

Актеры культового сериала "Игра престолов" опубликовали в сети фото со съемок в честь окончания последнего, восьмого сезона шоу.

Так, актриса Лина Хиди, сыгравшая королеву Серсею Ланнистер, показала в своем Instagram шутливый кадр с септой Юнеллой, которая пытала ее в пятом сезоне сериала.

"Это случилось Воскресный флешбек и полное разоблачение. Я люблю септу Юнеллу. Она классная. Не верится, что это конец. Желаю, чтобы вы насладились заключительным сезоном шоу, которое пронесло нас через десятилетие", – подписала она.

Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, показала снимки себя спящей прямо на съемках. А Эмилия Кларк, исполнившая одну из главных ролей – Дейенерис Таргариен, показала фото на одном из драконов.

"Мы с малышом драконом очень рады, что вы все смотрите восьмой сезон "Игры престолов", – написала актриса.

Джейкоб Андерсон, запомнившийся зрителям как Серый червь, опубликовал фото со своими партнершами по съемочной площадке – Кларк и Натали Эммануэль, сыгравшей Миссандею. Актер приоткрыл занавес тайн заключительного сезона – по его словам, зрителей ждет эмоциональный взрыв мозга.

Напомним, в ночь на 15 января состоялась премьера первой серии восьмого сезона сериала, что вызвало ажиотаж в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НВО представил полный трейлер своих новинок, где показал нарезку и из сериала "Игра престолов". Позже фанов озадачили мрачным тизером.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!