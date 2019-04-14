"Игра престолов-2019": как изменились главные герои за годы съемок

Съемки культового сериала "Игра престолов" начались еще в 2010 году, и только в 2019-ом фанаты наконец дождались заключительного сезона.

За девять лет главные герои сильно изменились, часть из них погибла, а некоторые актеры и вовсе буквально росли на съемочной площадке. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как персонажи выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Как ни странно, больше всего изменились дети, которые с ранних лет фактически жили в мире "Игры престолов" и учились у старших наставников.

Айзек Хэмпстед-Райт стал Браном Старком ещев 11 лет. Из маленького кучерявого мальчика он превратился в симпатичного 20-летнего юношу. За годы съемок изменился и сам персонаж, который стал одной из ключевых персон сериала. Он прошел путь от маленького лорда, ставшего калекой, до трехглазого ворона.

Айзек Хэмпстед-Райт - Бран Старк

Софи Тернер начала свой путь в роли Сансы Старк в 14 лет. Ее персонаж прошел сложный период взросления от наивной девочки до суровой женщины, пережив муки, насилие и бегство.

Софи Тернер - Санса Старк

Мэйси Уильямс начала сниматься в роли Арьи Старк в 13 лет. Ее героиня превратилась из маленькой девочки-сорвиголова до убийцы, которая стала безликой.

Мэйси Уильямс - Арья Старк

Кит Харингтон в роли Джона Сноу успел за годы съемок создать семью со своей коллегой Роуз Лесли, которая играла одичалую Игритт. Он также прошел тяжелый путь: бастард, дозорный, король севера.

Кит Харингтон - Джон Сноу

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен была на съемочной площадке, будучи 24-летней красавицей. "Мать драконов" снималась в нескольких обнаженных сценах и пережила за эти годы две операции на мозге.

Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен

Томмена Баратеон (Ланнистера) сыграли два актера. Первым был Каллум Уорри, который запомнился фанатам пухлыми щечками. Но многие быстрее узнают в этой роли Дина-Чарльза Чэпмена, который в сериале "вышел" из окна.

Каллум Уорри в роли Томмена

Дин-Чарльз Чэпмен в роли Томмена

Мирцеллу Баратеон (Ланнистер) также сыграли две актрисы. Первой была Эйми Ричардсон, которую сменила красавица Нелл Тайгер Фри.

Эйми Ричардсон (слева), Нелл Тайгер Фри (справа)

Григор (Гора) Клиган и вовсе сменил трех актеров. В первом сезоне несколько раз появился Конан Стивенс, который ушел с проекта ради фильма "Хоббит". Его сменил Иэн Уайт – универсальный актер, который сменил в "Игре престолов" сразу нескольких персонажей. Он был белым ходоком, Горой, великаном Донго, великаном Вун Вун и даже великаном вихтом. Третий и самый запоминающийся Григор Клиган – Хафтор Бьернссон.

Конан Стивенс - Григор (Гора) Клиган

Иэн Уайт - Григор (Гора) Клиган

Хафтор Бьернссон - Григор (Гора) Клиган

Также в сериале сменили Короля Ночи. Первым был Ричард Брейк, который снялся в 4 и 5 сезонах. Вторым – Владимир Фурдик.

Ричард Брейк

Владимир Фурдик

Как выглядели раньше и сейчас другие главные герои

Конлет Хилл - Варис (Паук)

Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт

Джером Флинн – Бронн

Джек Глисон – Джоффри Баратеон (Ланнистер)

Николай Костер-Вальдау – Джейме Ланнистер

Джозеф Демпси – Джендри

Иэн Глен - Джорах Мормонт

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Натали Дормер - Маргери Тирелл

Карис ван Хаутен - Мелиссандра

Эйдан Гиллен - Петир Бейлиш (Мизинец)

Иван Реон - Рамси Болтон

Арт Паркинсон – Рикон Старк

Ричард Мэдден – Робб Старк

Рори Макканн - Сандор Клиган (Пес)

Лина Хиди – Серсея Ланнистер

Джон Брэдли-Уэст - Сэмвел Тарли

Чарльз Дэнс – Тайвин Ланнистер

Альфи Аллен - Теон Грейджой

Питер Динклэйдж - Тирион Ланнистер

Кристофер Хивью - Тормунд

Кристиан Нэрн - Ходор

Джемма Уилан – Яра Грейджой

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона "Игры престолов". Тем временем в Австралии перед премьерой представили кладбище погибших героев сериала.

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