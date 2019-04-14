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"Игра престолов-2019": как изменились главные герои за годы съемок

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Съемки культового сериала "Игра престолов" начались еще в 2010 году, и только в 2019-ом фанаты наконец дождались заключительного сезона.

За девять лет главные герои сильно изменились, часть из них погибла, а некоторые актеры и вовсе буквально росли на съемочной площадке. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как персонажи выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.

Как ни странно, больше всего изменились дети, которые с ранних лет фактически жили в мире "Игры престолов" и учились у старших наставников.

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Айзек Хэмпстед-Райт стал Браном Старком ещев 11 лет. Из маленького кучерявого мальчика он превратился в симпатичного 20-летнего юношу. За годы съемок изменился и сам персонаж, который стал одной из ключевых персон сериала. Он прошел путь от маленького лорда, ставшего калекой, до трехглазого ворона.

Айзек Хэмпстед-Райт - Бран Старк

Айзек Хэмпстед-Райт - Бран Старк

Софи Тернер начала свой путь в роли Сансы Старк в 14 лет. Ее персонаж прошел сложный период взросления от наивной девочки до суровой женщины, пережив муки, насилие и бегство.

Софи Тернер - Санса Старк

Софи Тернер - Санса Старк

Мэйси Уильямс начала сниматься в роли Арьи Старк в 13 лет. Ее героиня превратилась из маленькой девочки-сорвиголова до убийцы, которая стала безликой.

Мэйси Уильямс - Арья Старк

Мэйси Уильямс - Арья Старк

Кит Харингтон в роли Джона Сноу успел за годы съемок создать семью со своей коллегой Роуз Лесли, которая играла одичалую Игритт. Он также прошел тяжелый путь: бастард, дозорный, король севера.

Кит Харингтон - Джон Сноу

Кит Харингтон - Джон Сноу

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен была на съемочной площадке, будучи 24-летней красавицей. "Мать драконов" снималась в нескольких обнаженных сценах и пережила за эти годы две операции на мозге.

Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен

Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен

Томмена Баратеон (Ланнистера) сыграли два актера. Первым был Каллум Уорри, который запомнился фанатам пухлыми щечками. Но многие быстрее узнают в этой роли Дина-Чарльза Чэпмена, который в сериале "вышел" из окна.

Каллум Уорри в роли Томмена

Каллум Уорри в роли Томмена

Дин-Чарльз Чэпмен в роли Томмена

Дин-Чарльз Чэпмен в роли Томмена

Мирцеллу Баратеон (Ланнистер) также сыграли две актрисы. Первой была Эйми Ричардсон, которую сменила красавица Нелл Тайгер Фри.

Эйми Ричардсон (слева), Нелл Тайгер Фри (справа)

Эйми Ричардсон (слева), Нелл Тайгер Фри (справа)

Григор (Гора) Клиган и вовсе сменил трех актеров. В первом сезоне несколько раз появился Конан Стивенс, который ушел с проекта ради фильма "Хоббит". Его сменил Иэн Уайт – универсальный актер, который сменил в "Игре престолов" сразу нескольких персонажей. Он был белым ходоком, Горой, великаном Донго, великаном Вун Вун и даже великаном вихтом. Третий и самый запоминающийся Григор КлиганХафтор Бьернссон.

Конан Стивенс - Григор (Гора) Клиган

Конан Стивенс - Григор (Гора) Клиган

Иэн Уайт - Григор (Гора) Клиган

Иэн Уайт - Григор (Гора) Клиган

Хафтор Бьернссон - Григор (Гора) Клиган

Хафтор Бьернссон - Григор (Гора) Клиган

Также в сериале сменили Короля Ночи. Первым был Ричард Брейк, который снялся в 4 и 5 сезонах. Вторым – Владимир Фурдик.

Ричард Брейк

Ричард Брейк

Владимир Фурдик

Владимир Фурдик

Как выглядели раньше и сейчас другие главные герои

Конлет Хилл - Варис (Паук)

Конлет Хилл - Варис (Паук)

Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт

Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт

Джером Флинн – Бронн

Джером Флинн – Бронн

Джек Глисон – Джоффри Баратеон (Ланнистер)

Джек Глисон – Джоффри Баратеон (Ланнистер)

Николай Костер-Вальдау – Джейме Ланнистер

Николай Костер-Вальдау – Джейме Ланнистер

Джозеф Демпси – Джендри

Джозеф Демпси – Джендри

Иэн Глен - Джорах Мормонт

Иэн Глен - Джорах Мормонт

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Джейсон Момоа - Кхал Дрого

Натали Дормер - Маргери Тирелл

Натали Дормер - Маргери Тирелл

Карис ван Хаутен - Мелиссандра

Карис ван Хаутен - Мелиссандра

Эйдан Гиллен - Петир Бейлиш (Мизинец)

Эйдан Гиллен - Петир Бейлиш (Мизинец)

Иван Реон - Рамси Болтон

Иван Реон - Рамси Болтон

Арт Паркинсон – Рикон Старк

Арт Паркинсон – Рикон Старк

Ричард Мэдден – Робб Старк

Ричард Мэдден – Робб Старк

Рори Макканн - Сандор Клиган (Пес)

Рори Макканн - Сандор Клиган (Пес)

Лина Хиди – Серсея Ланнистер

Лина Хиди – Серсея Ланнистер

Джон Брэдли-Уэст - Сэмвел Тарли

Джон Брэдли-Уэст - Сэмвел Тарли

Чарльз Дэнс – Тайвин Ланнистер

Чарльз Дэнс – Тайвин Ланнистер

Альфи Аллен - Теон Грейджой

Альфи Аллен - Теон Грейджой

Питер Динклэйдж - Тирион Ланнистер

Питер Динклэйдж - Тирион Ланнистер

Кристофер Хивью - Тормунд

Кристофер Хивью - Тормунд

Кристиан Нэрн - Ходор

Кристиан Нэрн - Ходор

Джемма Уилан – Яра Грейджой

Джемма Уилан – Яра Грейджой

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона "Игры престолов". Тем временем в Австралии перед премьерой представили кладбище погибших героев сериала.

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Игра престолов 8
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