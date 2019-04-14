"Игра престолов-2019": как изменились главные герои за годы съемок

Съемки культового сериала "Игра престолов" начались еще в 2010 году, и только в 2019-ом фанаты наконец дождались заключительного сезона.
За девять лет главные герои сильно изменились, часть из них погибла, а некоторые актеры и вовсе буквально росли на съемочной площадке. OBOZREVATEL собрал снимки, которые наглядно показывают, как персонажи выглядели в момент нашего с ними знакомства и сейчас.
Как ни странно, больше всего изменились дети, которые с ранних лет фактически жили в мире "Игры престолов" и учились у старших наставников.
Айзек Хэмпстед-Райт стал Браном Старком ещев 11 лет. Из маленького кучерявого мальчика он превратился в симпатичного 20-летнего юношу. За годы съемок изменился и сам персонаж, который стал одной из ключевых персон сериала. Он прошел путь от маленького лорда, ставшего калекой, до трехглазого ворона.
Айзек Хэмпстед-Райт - Бран Старк
Софи Тернер начала свой путь в роли Сансы Старк в 14 лет. Ее персонаж прошел сложный период взросления от наивной девочки до суровой женщины, пережив муки, насилие и бегство.
Софи Тернер - Санса Старк
Мэйси Уильямс начала сниматься в роли Арьи Старк в 13 лет. Ее героиня превратилась из маленькой девочки-сорвиголова до убийцы, которая стала безликой.
Мэйси Уильямс - Арья Старк
Кит Харингтон в роли Джона Сноу успел за годы съемок создать семью со своей коллегой Роуз Лесли, которая играла одичалую Игритт. Он также прошел тяжелый путь: бастард, дозорный, король севера.
Кит Харингтон - Джон Сноу
Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен была на съемочной площадке, будучи 24-летней красавицей. "Мать драконов" снималась в нескольких обнаженных сценах и пережила за эти годы две операции на мозге.
Эмилия Кларк - Дейенерис Таргариен
Томмена Баратеон (Ланнистера) сыграли два актера. Первым был Каллум Уорри, который запомнился фанатам пухлыми щечками. Но многие быстрее узнают в этой роли Дина-Чарльза Чэпмена, который в сериале "вышел" из окна.
Каллум Уорри в роли Томмена
Дин-Чарльз Чэпмен в роли Томмена
Мирцеллу Баратеон (Ланнистер) также сыграли две актрисы. Первой была Эйми Ричардсон, которую сменила красавица Нелл Тайгер Фри.
Эйми Ричардсон (слева), Нелл Тайгер Фри (справа)
Григор (Гора) Клиган и вовсе сменил трех актеров. В первом сезоне несколько раз появился Конан Стивенс, который ушел с проекта ради фильма "Хоббит". Его сменил Иэн Уайт – универсальный актер, который сменил в "Игре престолов" сразу нескольких персонажей. Он был белым ходоком, Горой, великаном Донго, великаном Вун Вун и даже великаном вихтом. Третий и самый запоминающийся Григор Клиган – Хафтор Бьернссон.
Конан Стивенс - Григор (Гора) Клиган
Иэн Уайт - Григор (Гора) Клиган
Хафтор Бьернссон - Григор (Гора) Клиган
Также в сериале сменили Короля Ночи. Первым был Ричард Брейк, который снялся в 4 и 5 сезонах. Вторым – Владимир Фурдик.
Ричард Брейк
Владимир Фурдик
Как выглядели раньше и сейчас другие главные герои
Конлет Хилл - Варис (Паук)
Гвендолин Кристи – Бриенна Тарт
Джером Флинн – Бронн
Джек Глисон – Джоффри Баратеон (Ланнистер)
Николай Костер-Вальдау – Джейме Ланнистер
Джозеф Демпси – Джендри
Иэн Глен - Джорах Мормонт
Джейсон Момоа - Кхал Дрого
Натали Дормер - Маргери Тирелл
Карис ван Хаутен - Мелиссандра
Эйдан Гиллен - Петир Бейлиш (Мизинец)
Иван Реон - Рамси Болтон
Арт Паркинсон – Рикон Старк
Ричард Мэдден – Робб Старк
Рори Макканн - Сандор Клиган (Пес)
Лина Хиди – Серсея Ланнистер
Джон Брэдли-Уэст - Сэмвел Тарли
Чарльз Дэнс – Тайвин Ланнистер
Альфи Аллен - Теон Грейджой
Питер Динклэйдж - Тирион Ланнистер
Кристофер Хивью - Тормунд
Кристиан Нэрн - Ходор
Джемма Уилан – Яра Грейджой
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля в нью-йоркском Radio City Music Hall состоялась премьера заключительного сезона "Игры престолов". Тем временем в Австралии перед премьерой представили кладбище погибших героев сериала.
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