Веб-сериал FAKE: о чем он и где смотреть все серии онлайн

В понедельник, 27 июля, на YouTube состоится премьера первого веб-сериала медиахолдинга StarLightMedia под названием FAKE.

Эта молодежная комедия состоит из 8 серий и рассказывает историю блогерши Лизы, которая живет фальшивой luxury-жизнью в Instagram. OBOZREVATEL рассказывает подробнее о веб-сериале FAKE и где смотреть все серии онлайн (смотрите видео в конце материала).

Главные герои сериала FAKE Пресс-служба Нового канала

FAKE : о чем веб-сериал

В основе сюжета – история девушки Лизы, которая переехала из Жмеринки в Киев в погоне за красивой жизнью. Она мечтает о популярности и богатстве, и готова ради этого на все. Даже на обман самых близких людей, за который ей придется дорого заплатить.

Череда событий подталкивает Лизу к размышлениям, стоит ли выдуманная красивая жизнь разрыва отношений с самыми близкими. Благодаря истории блогерши каждый зритель сможет дать себе ответ на вопрос, что важнее – быть или казаться?

Победительница "Від пацанки до панянки" Женя Мазур снялась в сериале FAKE Пресс-служба Нового канала

FAKE : кто снимался в сериале

В первом веб-сериале Нового канала вы увидите актеров прогремевшего в Украине сериала "Первые ласточки" Анну Остапенко и Максима Девизорова, актера "Новенькой" Женю Лисничего, девушку Максима Девизорова Лилию Цвеликову, победительницу реалити "Від пацанки до панянки" Женю Мазур и модель с 13-м размером груди Милу Кузнецову.

Лилия Цвеликова и Аня Остапенко Пресс-служба Нового канала

Лилия Цвеликова и Макс Девизоров Пресс-служба Нового канала

Где смотреть веб-сериал FAKE

Сериал FAKE будет выходить только на YouTube. Премьера первой серии – 27 июля в 18:00. О дате выхода следующих серий, а также их содержании – читайте скоро на OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL,в конце июля 2020 года стартовали съемки второго сезона откровенного сериала о проблемных подростках "Перші ластівки".