В октябре 1962 года впервые на экраны вышел первый фильм о суперагенте Джеймсе Бонде "Доктор Ноу", именно он дал старт знаменитой "бондиане".

Главную роль в легендарной картине исполнил оскароносный британский актер Шон Коннери. Вместе с ним в картине играли Урсула Андресс, Джозеф Уайзмэн и другие. OBOZREVATEL решил узнать как изменились первый "Джеймс Бонд" и актеры, снявшиеся в фильме.

Шон Коннери

Широкая слава пришла к актеру в 32 года, когда на экран вышел первый фильм про Джеймса Бонда. В 2020 году Шону Коннери, который считался одним из главных актеров-серцеедов мирового кинематографа, исполнилось 90 лет. На счету шотландского артиста более 60 фильмов, а также престижные премии "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA.

Шон Коннери во время съемок фильма и сейчас.

В 2003 году 73-летний Коннери заявил о завершении своей актерской карьеры, что стало огромной потерей как для британского, так и для мирового кинематографа. Сейчас Коннери живет на Багамах и коротает дни за игрой в гольф.

Урсула Андресс

Фильмография актрисы насчитывает около 15 работ, но всемирная известность и слава пришли к Андресс после роли "девушки Джеймса Бонда" в картине "Доктор Ноу". Благодаря своей эффектной внешности и стройной фигуре она произвела невероятное впечатление на зрителей. После съемок в "Докторе Ноу" Андресс неоднократно появлялась на экране обнаженной и снималась в довольно пикантных сценах.

Урсула Андресс во время съемок фильма и сейчас.

Последний раз актриса снималась в кино 15 лет назад. Сейчас ей 84 года, женщина время от времени появляется на телевидении, но бывает это крайне редко.

Джозеф Уайзмен

В первой части знаменитой "бондианы", снятой в 1962 году, Уайзмен сыграл Доктора Ноу — лидера могущественной преступной организации "СПЕКТР", противостоявшей суперагенту. 19 октября 2009 года он умер в своей квартире на Манхэттене в окружении семьи. По словам его дочери Марты, на протяжении долгого времени Уайзман тяжело болел. Она вспоминала, что отец всегда смотрел на роль Доктора Ноу с раздражением.

Джозеф Уайзмен: как изменился после съемок в фильме "Доктор Ноу".

"Он боялся, что его будут вспоминать лишь благодаря этой работе, хотя сам он оценивал свои роли, сыгранные на сцене, куда выше", – рассказывала она в одном из интервью после его смерти.

Бернард Ли

Бернард Ли – английский актер, известный, в первую очередь, благодаря исполнению роли M в 11 фильмах про Джеймса Бонда. В ноябре 1980 года Ли попал в больницу с подозрением на рак желудка. Он оставался в больнице, пока не умер 16 января 1981 года, всего через шесть дней после своего 73-летия.

Бернард Ли до и после съемок в "бондиане".

Ли умер после начала съемок фильма "Только для твоих глаз", но прежде, чем начали снимать сцены с его участием. Из уважения к Ли, замену не искали, а сценарий был переписан так, чтобы его персонаж находился в отпуске.

Лоис Максвелл

Лоис Максвелл стала известной по роли мисс Манипенни в "бондиане". У нее было много ролей на телевидении и в кино, но знаменитость ей принесли именно съемки в "Докторе Ноу". В последующие два десятилетия Лоис исполнила эту роль в 14 фильмах "бондианы", последний раз сыграв мисс Манипенни в 1985 году в "Виде на убийство". Во время съемок в фильме Максвелл просила убить ее персонажа, но продюсеры решили этого не делать и мисс Манипенни появилась и в других фильмах о Бонде в исполнении других актрис.

Как изменилась актриса Лоис Максвелл после съемок "Доктор Ноу".

В 2001 году Лоис уехала в Австралию для проведения операции в связи с обнаруженным у нее раком кишечника. Последние свои годы она провела там, актриса умерла 29 сентября 2007 года в возрасте 80 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый британский актер Том Харди может стать новым Джеймсом Бондом. По слухам, артист сменит Дэниела Крейга, для которого "Не время умирать" станет последним фильмом "бондианы".