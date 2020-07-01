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Первой сцене раздевания в истории кино – 105 лет: как выглядела героиня и что о ней известно

Ева Романова
Кино
1,1 т.
Аннетт Келлерман – актриса, которая впервые разделась перед камерами (фото – Телеграф)

Аннетт Келлерман – актриса, которая впервые разделась перед камерами (фото – Телеграф). Телеграф

1 июля 1915 года впервые в истории мирового кинематографа была снята сцена с обнаженной женщиной. Героиня фильма "Дочь богов", австралийка Аннет Келлерман полностью разделась на камеру, что спровоцировало настоящий переворот в киноиндустрии.

Спустя год, в 1916 году ленту с эротической сценой показали на больших экранах. OBOZREVATEL решил рассказать подробности о пикантных съемках и актрисе, которая согласилась на провокационную роль. Также смотрите первые кадры в кино, где героиня изображена полностью без одежды (фото 18+).

Фильм "Дочь богов" – американская черно-белая немая лента, снятая в жанре фэнтезийной драмы. Сюжет картины рассказывает о преследовании таинственной морской девы, которую и сыграла Келлерман. За ней охотится султан, который заключил сделку со злой ведьмой – смерть морской девы (дочери бога Нептуна) в обмен на обещание воскресить его сына из мертвых.

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной Википедия

Фильм вызвал широкий резонанс, так как исполнительница главной роли, Аннет Келлерман, в нескольких сценах была показана совершенно голой. Несмотря на то, что в этих эпизодах интимные части тела актрисы были прикрыты ее длинными волосами, эти сцены считаются первыми в истории кинематографа, где главная героиня фильма снялась полностью обнаженной.

Аннет Келлерман впервые разделась для кино

Аннет Келлерман впервые разделась для кино Телеграф

Интересно, что "Дочь богов" является первым американским фильмом, который преодолел планку стоимости создания в один миллион долларов. До настоящего времени полная версия ленты не сохранилась, однако в сети можно отыскать фрагменты копий фильма (видео смотрите ниже).

Первая обнаженная сцена в кино

Первая обнаженная сцена в кино Телеграф

Кто такая Аннет Келлерман

Келлерман родилась 6 июля 1886 года в католической семье недалеко от Сиднея, Австралия. Ее родители были музыкантами: отец играл на скрипке, а мать – на фортепиано.

В возрасте 6 лет у Аннет была обнаружена болезнь ног, и для преодоления инвалидности родители записали ее в плавательную школу в Сиднее. В возрасте 13 лет ее ноги были практически в норме, и в 15 лет она начала участвовать в соревнованиях по плаванию. В 18 лет она стала первой женщиной в мире, которая рискнула переплыть пролив Ла-Манш.

Келлерман впервые разделась для кино

Келлерман впервые разделась для кино Википедия

Келлерман в юности выступала в образе русалочки в развлекательном центре. Ежедневно она давала по два выступления в окружении рыб в океанариуме, где погружалась на огромную глубину без специальных приспособлений.

Известна своей борьбой за право женщин носить цельный купальный костюм, который в те времена вызывал много споров: в начале XX века женщины все еще должны были купаться в громоздких платьях и панталонах. В 1907 году в разгар своей популярности Аннет была арестована на Ревир Бич, штат Массачусетс, США, за непристойность — на ней был один из ее обтягивающих купальных костюмов.

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной Википедия

Как актриса Аннет Келлерман снималась по большей части в фильмах с тематикой водных приключений. Она выполняла свои же трюки, прыгала с 28-метровой высоты в море и с двухметровой — в бассейн с крокодилами. Неоднократно на экранах пловчиха появлялась в образе русалок, сирен, подводных фей и т. д. На момент съемок в фильме "Дочь богов" Келлерман было 29 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессиональные актеры рассказали, как происходит съемка постельных сцен в кино, а также поделились курьезами, которые в связи с этим происходят на съемочной площадке.

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