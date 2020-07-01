Первой сцене раздевания в истории кино – 105 лет: как выглядела героиня и что о ней известно

1 июля 1915 года впервые в истории мирового кинематографа была снята сцена с обнаженной женщиной. Героиня фильма "Дочь богов", австралийка Аннет Келлерман полностью разделась на камеру, что спровоцировало настоящий переворот в киноиндустрии.

Спустя год, в 1916 году ленту с эротической сценой показали на больших экранах. OBOZREVATEL решил рассказать подробности о пикантных съемках и актрисе, которая согласилась на провокационную роль. Также смотрите первые кадры в кино, где героиня изображена полностью без одежды (фото 18+).

Фильм "Дочь богов" – американская черно-белая немая лента, снятая в жанре фэнтезийной драмы. Сюжет картины рассказывает о преследовании таинственной морской девы, которую и сыграла Келлерман. За ней охотится султан, который заключил сделку со злой ведьмой – смерть морской девы (дочери бога Нептуна) в обмен на обещание воскресить его сына из мертвых.

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной Википедия

Фильм вызвал широкий резонанс, так как исполнительница главной роли, Аннет Келлерман, в нескольких сценах была показана совершенно голой. Несмотря на то, что в этих эпизодах интимные части тела актрисы были прикрыты ее длинными волосами, эти сцены считаются первыми в истории кинематографа, где главная героиня фильма снялась полностью обнаженной.

Аннет Келлерман впервые разделась для кино Телеграф

Интересно, что "Дочь богов" является первым американским фильмом, который преодолел планку стоимости создания в один миллион долларов. До настоящего времени полная версия ленты не сохранилась, однако в сети можно отыскать фрагменты копий фильма (видео смотрите ниже).

Первая обнаженная сцена в кино Телеграф

Кто такая Аннет Келлерман

Келлерман родилась 6 июля 1886 года в католической семье недалеко от Сиднея, Австралия. Ее родители были музыкантами: отец играл на скрипке, а мать – на фортепиано.

В возрасте 6 лет у Аннет была обнаружена болезнь ног, и для преодоления инвалидности родители записали ее в плавательную школу в Сиднее. В возрасте 13 лет ее ноги были практически в норме, и в 15 лет она начала участвовать в соревнованиях по плаванию. В 18 лет она стала первой женщиной в мире, которая рискнула переплыть пролив Ла-Манш.

Келлерман впервые разделась для кино Википедия

Келлерман в юности выступала в образе русалочки в развлекательном центре. Ежедневно она давала по два выступления в окружении рыб в океанариуме, где погружалась на огромную глубину без специальных приспособлений.

Известна своей борьбой за право женщин носить цельный купальный костюм, который в те времена вызывал много споров: в начале XX века женщины все еще должны были купаться в громоздких платьях и панталонах. В 1907 году в разгар своей популярности Аннет была арестована на Ревир Бич, штат Массачусетс, США, за непристойность — на ней был один из ее обтягивающих купальных костюмов.

Первая сцена в кино с обнаженной женщиной Википедия

Как актриса Аннет Келлерман снималась по большей части в фильмах с тематикой водных приключений. Она выполняла свои же трюки, прыгала с 28-метровой высоты в море и с двухметровой — в бассейн с крокодилами. Неоднократно на экранах пловчиха появлялась в образе русалок, сирен, подводных фей и т. д. На момент съемок в фильме "Дочь богов" Келлерман было 29 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессиональные актеры рассказали, как происходит съемка постельных сцен в кино, а также поделились курьезами, которые в связи с этим происходят на съемочной площадке.