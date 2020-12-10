"Перші ластівки. Zалежні": чем удивит нашумевший сериал, дата выхода и где смотреть все серии

В понедельник, 14 декабря на Новом канале состоится премьера второго сезона нашумевшего сериала о проблемах подростков "Перші ластівки", который получил название "Перші ластівки. Zалежні".

Это не будет сюжетным продолжением первого сезона, на экраны выйдет абсолютно новая история с новыми персонажами, которых сыграют уже полюбившиеся актеры "Ластівок", сообщила пресс-служба Нового канала. О чем расскажет сериал "Перші ластівки. Zалежні", подробности о картине, а также где смотреть все серии онлайн – далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

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Шоураннер "Ластівок" Евгений Туник рассказал, что изначально планировалась разработка продолжения первого сезона, однако вскоре он понял – эта затея не станет успешной. Линии всех персонажей были логически завершены, поэтому команда приняла решение снимать картину с совершенно новым сюжетом.

"Сначала я хотел написать продолжение истории первого сезона, но сразу понял, что это гиблая идея. Если бы продолжил прошлогоднюю историю, это была бы фабула, высосанная из пальца. Поэтому мы первыми в Украине решили создать сериал-антологию. Для меня это риск, потому что зритель будет ждать новых героев. К такому формату у нас пока не привыкли, но к "Американской истории ужасов" в свое время тоже привыкали, так что будем потихоньку приучать зрителя", – высказался Туник.

Отметим "Американская история ужасов" – один из самых известных сериалов-антологий в мире. Его особенность заключается в том, что каждый сезон задуман как самостоятельный мини-сериал с собственной сюжетной линией, но главные актеры могут переходить из сезона в сезон.

Zалежні

Латинская буква Z в заглавии второго сезона появилась неспроста – она обладает смысловой нагрузкой. В частности, она дает зрителю понимание того, что речь будет идти о молодых людях – представителях поколения Z, которые родились в период с 2000 по 2010 годы. Так, большинство героев ленты – студенты первого курса, их возрастная категория – 18-20 лет.

"Мы долго искали название, которое бы характеризовало каждого из персонажей сериала, отражало сюжетные линии и имело социальный месседж. Сегодня слово "зависимость" для каждого имеет свое значение: кто-то зависим от алкоголя или наркотиков, кто-то – от социальных сетей, компьютерных игр или казино. Мне кажется, что мы все в определенной степени зависимы. Такие же и герои второго сезона " Перших ластівок". Каждый из них имеет свою темную и светлую стороны... А латинская Z в начале названии сезона дает понимание, о ком сериал: о молодых людях – сегодняшних 18-20-летних", – уточнил Евгений Туник.

Социальная миссия

Поднимая важные социальные темы в сериале "Перші ластівки. Zалежні", Новый канал заручился поддержкой соответствующих организаций. Ведь нужно не только показать наличие проблем, но и найти возможности для их решения. Поэтому в новом сезоне "Ласточки" продолжили работу с Национальной горячей линией "Ла Страда-Украина" и привлекли к сотрудничеству экспертов в борьбе с сексуальным насилием в интернете – образовательный проект #stop_sexтинг.

"Мы опять решили взять за основу острую социальную тему и привлечь к ней внимание общественности. Наша цель – сделать так, чтобы "Перші ластівки. Zалежні" были не очередным проходящим телепродуктом, а сериалом, который меняет мир к лучшему", – говорит шоураннер сериала Нового канала.

Знакомые актеры в новых образах

Как уже известно, практически все персонажи второго сезона "Первых ласточек" – новые. При этом большинство ролей сыграют актеры из первого сезона – Александр Рудинский, Максим Девизоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таисия Щурук, Александр Бегма, Виктория Литвиненко.

"Еще во время подготовки к съемкам второго сезона мы предложили актерам " Перших ластівок" сыграть новых персонажей. Но кастинг это не отменило. Наравне с другими актерами они проходили отбор, все были в равных условиях. И роли получили те, кто смог на 100% вжиться в новые образы", – подчеркнул шоураннер сериала.

Новые лица и легенда украинского кино

Помимо уже знакомых лиц, во втором сезоне также сыграют роли следующие актеры: Анастасия Пустовит, Анастасия Рула, Виталий Салий, Роман Ясиновский, Елена Стефанская. Примечательно, что во втором сезоне "Перших ластівок" появится легенда украинского кино Ада Роговцева.

"Хотя моя роль в "Перші ластівки. Zалежні" не главная, она очень важная. Ведь на ней завязаны сюжетные линии, благодаря которым режиссеры поднимают важную тему: воспитание детей, участие в этом процессе бабушек. Это меня и заинтересовало. В команде практически все друг друга уже знают и любят. Работа здесь налажена. Я очень ценю, когда люди все понимают с полуслова, с полудвижения. Здесь это чувствуется", –высказалась Роговцева

Нашумевшая премьера – "Перші ластівки. Zалежні" – состоится в понедельник, 14 декабря на Новом канале. Эфир стартует в 21:00 по киевскому времени. Всего на экраны выйдет восемь серий.

Помимо телевизионного показа, все эпизоды сериала можно посмотреть на официальном сайте Нового канала. Также смотреть все серии онлайн можно и на сервисе TELEPORTAL. Дата выхода серий на YouTube – пока неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала "Перші ластівки" наделал много шума в сети. Поднятые в нем темы настолько зацепили и впечатлили общество, что его посмотрели миллионы зрителей. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы.