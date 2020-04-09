"Перші ластівки": о чем рассказывает сериал и где смотреть все серии онлайн

В октябре 2019 года на Новом канале состоялась премьера подросткового сериала "Перші ластівки". Это история о школьниках, которые столкнулись с таинственным "Другом".

Теперь каждую неделю на официальном Youtube-аккаунте Нового канала будут появляться по две серии.

Новый канал

Сюжет сериала рассказывает о проблемах, с которыми сталкиваются школьники и их окружение в подростковом возрасте: взросления, половая зрелость, принятие себя, формирования личности, издевательства сверстников, чувство отверженности и мысли о суициде.

События сериала начинаются 1 сентября. В школу приходит новая ученица, и всех потрясает самоубийство школьницы. Никто не знает, что стало причиной, ведь на месте смерти не нашли предсмертной записки. Сотрудница полиции Ольга Макарова пытается выяснить, девушка покончила с собой, или ее намеренно столкнули с крыши многоэтажки.

В ходе расследования ей открываются страшные тайны, которые скрывают ученики, учителя, родители и даже ее сын. Между тем дети из совершенно разных семей, разного благосостояния оказываются впутанными в историю со смертью своей одноклассницы, но ничего не могут рассказать родителям.

Сериал "Перші ластівки": смотреть 1 серию онлайн

Сериал "Перші ластівки": смотреть 2 серию онлайн

Сериал "Перші ластівки": смотреть 3 серию онлайн

Сериал "Перші ластівки": смотреть 4 серию онлайн

Сериал "Перші ластівки": смотреть 5 серию онлайн

Сериал "Перші ластівки": смотреть 6 серию онлайн

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала наделал много шума в сети. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы.