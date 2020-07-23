"Перші ластівки": начаты съемки второго сезона сериала о проблемных подростках

В конце июля стартовали съемки второго сезона откровенного сериала о проблемных подростках "Перші ластівки".

Пока сценарист и режиссер Евгений Туник держит в секрете, что зрители увидят в новом сезоне, сообщает пресс-служба Нового канала (фото смотрите ниже).

"Пока все спали, мы начали съемки второго сезона сериала, который ты так долго ждал! Опять поднимать важную социальную тему, опять будет трудно! Но оно того стоит!", – отметили в пресс-службе.

Съемки второго сезона сериала "Первые ласточки" Фото: пресс служба Нового канала

Съемки второго сезона сериала "Первые ласточки" Фото: пресс служба Нового канала

OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с актерами, которых вы увидите во втором сезоне сериала:

Максим Девизоров – Денис

Александр Бегма – Антон Счастливый

Максим Самчик – Федя Макаров

Таисия-Оксана Щурук – Катя Счастливая

Александр Рудинский – Ник (Никита) Масло

Полина Носихина – Лера

Виктория Литвиненко – мать Феди

Дарья Трегубова – мать Леры

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 21-летняя украинская актриса и звезда "Перших ластівок" на Новом канале Мария Смолякова рассказала, как зрители отреагировали на ее роль в сериале.