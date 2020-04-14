"Перші ластівки": когда выйдет новая серия и где смотреть онлайн

В конце 2019 года на Новом канале состоялась премьера подросткового сериала "Перші ластівки", где раскрываются проблемы современных тинейджеров. Многосерийная лента сразу же вызвала бурную реакцию у зрителей.

После телевизионного показа серии также начали публиковать на YouTube. Во вторник, 14 апреля на видеохостинге будет размещена 7 серия (смотрите также видео в конце новости).

Сериал "Перші ластівки" Новый канал

О чем будет новая серия сериала "Перші ластівки"

Одна из главных героинь в молодежном триллере "Первые ласточки" Лера Фаркаш в 7 серии оказывается настолько близко к смерти, как никогда раньше. После страшной аварии на дороге девушку едва успели вытащить из-под разбитого авто. Но надежд на выздоровление старшеклассницы очень мало...

События набирают стремительные обороты. Подросткам кажется, что их уже не остановить. Ежедневно в группе игроков нарастают напряжение и паника. Страх толкает Катю Счастливую пойти наперекор остальным "ласточкам" и признаться во всем следователю Ольге Макаровой.

Сможет ли женщина понять острые переживания, с которыми живут подростки, и осознать, что толкнуло их на сближение с Другом? Или Ольга обвинит Леру в смерти отличницы Полины Дудки?

7 серия "Перших ластівок": где смотреть онлайн

Эпизод будет опубликован на официальном YouTube-канале Нового канала в 12:00.

Посмотреть предыдущие серии и узнать их короткое содержание вы можете, перейдя по ссылке.

О чем сериал "Перші ластівки": смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, первый эпизод сериала наделал много шума в сети. Создатели добавили в титры номер горячей линии "Ла Страда-Украина", куда могут обратиться подростки, испытывающие разного рода проблемы. В первый же день демонстрации эксперты приняли десятки звонков.