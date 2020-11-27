"Перевал Дятлова": каким в сериале показали единственного выжившего из группы Юдина и что возмутило его близких

В России презентовали сериал "Перевал Дятлова", который рассказывает о загадочной смерти девяти из десяти советских студентов во время экспедиции по Уральским горам под руководством Игоря Дятлова. Единственным выжившим стал Юрий Юдин – парень, который сошел с дистанции из-за болезни.

В сериале роль Юдина сыграл молодой актер Максим Костромыкин. Многие зрители отметили, что парень внешне очень схож со своим реальным прототипом. Но, в то же время, некоторые моменты в сериале откровенно приукрашены и в действительности не происходили с Юрием во время трагического похода. OBOZREVATEL рассказывает, кто такой Юрий Юдин, что о нем известно и каким его изобразили в нашумевшей ленте "Перевал Дятлова".

Юрия Юдина (сверху) в сериале сыграл актер Максим Костромыкин. ТНТ

Юрий Юдин: что о нем известно

Юрий Ефимович Юдин родился в июле 1937 года в Свердловской области. После окончания школы он в 1954-м был зачислен в Уральский политехнический институт им. Кирова на инженерно-экономический факультет. Специальность, которую выбрал Юдин – экономика и организация предприятий цветной металлургии. Юрий был вынужден с первых курсов уйти в академический отпуск, так как у него начались проблемы со здоровьем. Так, во время уборки картофеля, молодой человек заработал ревмокардит, а пока лежал в больнице, подхватил дизентерию.

Юрий Юдин – единственный выживший в экспедиции Дятлова. Комсомольская правда

Туризмом Юдин стал увлекаться в 1955 году. Все начиналось с "дилетантских" походов 1-й категории трудности. В 1957-м Юдин вошел в состав тургруппы по Восточному Саяну, это был пешеходно-водный переход 2-й категории сложности. В августе 1958 года решился на поход третьего, высшего на тот момент уровня сложности. Горно-пешую экспедицию возглавил Игорь Дятлов, студент радиотехнического факультета, на курс старше Юрия.

После этого похода Дятлов предложил нескольким туристам, в том числе Юдину, отправиться на Северный Урал зимой 1959 года. Молодой человек долго не принимал приглашение на опасную экспедицию, но в конечном итоге согласился. Его назначили врачом.

Юрий Юдин с подругой во время похода. Комсомольская правда

На момент похода в Уральские горы вместе с группой Дятлова Юдину был 21 год. Он выбыл из группы из-за болезни при выходе на активную часть маршрута (часть, преодолеваемая исключительно собственными силами), благодаря чему единственный из всей группы остался в живых.

В дальнейшем он вел уединенную жизнь. Юдин не был женат, детей у него также не было. В 1990-е годы был заместителем главы Соликамска по экономике и прогнозированию, председателем городского туристического клуба. Умер в 2013 году в возрасте 75 лет.

Юрий Юдин в молодости и сейчас. Московский комсомолец

Каким в сериале был персонаж Юрия Юдина

В сериале "Перевал Дятлова" персонажа 21-летнего Юрия Юдина сыграл 40-летний актер Максим Костромыкин. Несмотря на внушительную разницу в возрасте, Костромыкин внешне довольно точно воссоздал реальный прототип своего персонажа. Впрочем, некоторые моменты, связаны с ролью Юдина в походе группы Дятлова в сериале все же переиграли и приукрасили. В частности, такое мнение подтвердил и председатель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич изданию МК.

Юрий Юдин и сыгравший его актер Максим Костромыкин (слева).

Так, десятый член группы, персонаж Юрия Юдина, в фильме "чувствует какое-то зло в лесу", видит мистические сны, понимает, что все они умрут. При этом при жизни реальный Юрий Юдин неоднократно подчеркивал, что сошел с маршрута исключительно из-за болезни. Он почувствовал боль в ноге еще в поселке 41-й километр, но все же дотянул до Второго Северного. И там понял, что дальше идти не может, поэтому вернулся в деревню.

"Непонятно, почему Юру Юдина выставили в таком свете... Я не знаю, откуда у них такие сведения. Юра был нормальным парнем, никакой мистики там и быть не могло. Это же были люди материалистического воспитания. У них закваска была другая", – высказал свое мнение Кунцевич.

Костромыкин в роли Юдина в сериале "Перевал Дятлова". Скриншот

Также подобной точки зрения придерживается и близкий друг Юдина, писатель Олег Архипов. Он добавил, что в сериале "Перевал Дятлова" единственного выжившего показали несколько трусливым, хотя на самом деле это было не так.

Так, по сюжету Юдин якобы сходит с дистанций из-за того, что ему приснился вещий сон. Это не соответствовало действительности.

Костромыкин в роли Юдина в сериале "Перевал Дятлова". Скриншот

"Это можно расценить как трусость. Зачем нужна была вся эта конспирология? Мы с Юрией Ефимовичем десятки часов разговаривали, общались до самой его смерти. История его болезни идет еще со школьного возраста", – возмутился Архипов.

При этом как поклонников сериала, так и людей, которые лично знали Юрия Юдина удивило то, что в сериале не в полной мере показали драматический момент прощания Юдина с группой – тогда подруга Людмила Дубинина подарила ему плюшевого медвежонка. Юрий Юдин хранил его как талисман до конца жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, создатели сериала "Перевал Дятлова" сравнили снимки актеров, которые сыграли студентов из группы Игоря Дятлова, с их реальными прототипами. Некоторые из актеров поразили впечатляющим сходством с реальными участниками экспедиции.