"Перевал Дятлова" 8 серия: где смотреть онлайн и дата выхода

Восьмая, заключительная серия нашумевшей исторической драмы "Перевал Дятлова" выйдет в четверг, 26 ноября на телеканале ТНТ. Новый эпизод зрители смогут увидеть в 21:00 по киевскому времени.

В заключительном эпизоде рассказывается о событиях, которые произошли с "дятловцами" во время ночлега на перевале. Зрители увидят. что могло привести к загадочной смерти группы студентов в Уральских горах. Подробнее о содержании эпизода, а также где смотреть онлайн 8 серию "Перевал Дятлова" – далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В 1959 году группа студентов отправилась в поход в Уральские горы. Они стартовали в конце января и уже в первых числах февраля с ними полностью оборвалась связь. В ходе поисковых работ на горе Холатчахль обнаружили палатку, а позднее и тела "дятловцев". Погибли девять из десяти участников похода: один из них из-за болезни сошел с маршрута в начале пути. Следственная группа во главе с майором КГБ Костиным разбирается в причинах трагедии.

В заключительной, восьмой серии показали события, которые, вероятно и произошли с группой Дятлова. Они оказалась на перевале, обдуваемая всеми ветрами. Молодым людям пришлось встать на ночевку прямо на склоне в палатке. Ночью на палатку группы обрушился пласт снега. Под него попали Дубинина, Тибо, Золотарев и Слободина. Под ледяным ветром ребята пытаются сгрести этот пласт. Но все понимают, что им пора спускаться вниз, поскольку снег продолжает двигаться и их может всех завалить в ближайшее время.

В сериале снялись: Мария Луговая, Петр Федоров, Владимир Симонов, Егор Бероев, Павел Ворожцов, Алексей Вертков, Алексей Бардуков, Ирина Лукина, Иван Мулин и другие.

Сериал "Перевал Дятлова" выходит в эфир с понедельника по четверг на российском телеканале ТНТ. Новые серии транслируют в 21:00 по Киеву (22:00 по Москве). Последняя серия "Перевала Дятлова" выйдет 26 ноября.

Помимо телевизионного показа, посмотреть восьмую серию "Перевала Дятлова" можно на официальном сайте ТНТ по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, саундтрек к сериалу "Перевал Дятлова" исполнили украинская певица MARUV и TikTok-блогер Даня Милохин – они записали кавер на советскую песню "Есть только миг". В сети негативно отреагировали на такую коллаборацию – пользователи раскритиковали артистов и отметили, что исполнители "испортили музыкальный шедевр".