Патриотический сериал "Козаки. Абсолютно брехлива історія" покорил Украину: где смотреть все серии онлайн

На телеканале ICTV состоялась премьера приключенческого патриотического сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія". В 12 сериях ленты покажут украинское село времен XVI века, Запорожскую Сечь, Московское царство, монголов-разбойников и турков из Османской империи.

Для воссоздания этих исторических территорий авторы ленты объехали практически всю Украину. Сериал снимали в таких локациях, как Хотинская крепость, Киево-Печерская лавра, музей в Пирогово, заповедник "Запорожская Сечь", Коростышевский и Букский карьеры. Серии выходят по будням в 21:30. О чем сериал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", интересные факты о нем и где смотреть все серии онлайн – далее в материале OBOZREVATEL (видео опубликовано в конце страницы).

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": о чем рассказывает сериал

Воспитанный шляхтичем простой крестьянский парень Иван успешно осуществляет ограбление московского царя. Его цель – украсть драгоценности, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Впрочем, осуществить план не так просто – ведь оказывается, что он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей. Ивану не удается ее уберечь.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": о чем сериал. Википедия

Сокровище попадает на Запорожскую Сечь и оказывается в ухе кошевого атамана. Забрать серьгу в казаков оказывается значительно труднее, чем у царя. Задача осложняется еще и тем, что Хортицу лихорадит в преддверии выборов кошевого. Ивану не доверяет куренной атаман Назар. Кроме того, парня преследует гончая собака московского царя и охотник на людей Федор Орлов, который должен вернуть украденное и наказать грабителя. На самом деле, Орлов сам нанял Ивана для похищения, потому что тоже хочет иметь магическую сережку. Он приехал на Хортицу и рассчитывает на помощь кошевого, потому что тот – коррупционер и нуждается в деньгах перед выборами.

Назар влюблен в Марьяну. Он невзлюбил Ивана, так как он поцеловал ее. В деревню, где живет девушка, турецкий посланник Петр привозит из Стамбула колокол на колокольню и рассказывает ей, что у султана похитили дочь. А у девушки на шее подвеска с символикой султана. Оказывается, что Марьяну когда-то отбили у московских военных. Теперь кошевой шантажирует ею турков. Девушка слышит это, она ищет охранника, чтобы уехать на родину, и обращается за помощью к Ивану. Выясняется, что волшебную серьгу для московского царя когда-то сделали казаки-характерники. Ее обладатель будет непобедим во всех сражениях. Ивану, наконец, удается извлечь ее из уха кошевого, когда тот спал, но Назар поймал вора.

Сериал "Козаки. Абсолютно брехлива історія". Пресс-служба ICTV

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": актеры и команда

Главного героя Ивана сыграл актер театра имени Леси Украинки Юрий Дяк. Образ храброго казака Назара, лучшего воина на Сечи, воплотил Андрей Исаенко, известный по роли Серпня у "Киборгах" и Петра в фильме "Захар Беркут". В роли кошевого атамана зрители увидят Остапа Ступку.

Исполнителем главной отрицательной роли стал Михаил Гаврилов, сыгравший помещика Червинского в сериале "Крепостная". Главная женская роль досталась украинской актрисе Миле Сивацкой. Также в сериале снялись Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Евгений Олейник, Дмитрий Вивчарюк, Олег Волощенко, Игорь Портянко, Александр Мельник, Татьяна Малкова и другие.

Над созданием картины 9 месяцев работала большая команда специалистов: оператор-постановщик Сергей Ревуцкий, продюсер Оксана Иванюк, художник-постановщик Александр Батенев, художник по костюмам Антонина Белинская, художник по гриму Лилиана Хома.

Интересные факты о сериале "Козаки. Абсолютно брехлива історія":

Первая масштабная патриотическая экшн-комедия на украинском телевидении. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" – комедийный экшн-сериал об эпохе Казачества и приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи. Патриотическую ленту снимает IQ Production при поддержке Минкульта Украины. Как утверждают создатели, это будет самый масштабный комедийный сериал о нашей истории на украинском телевидении.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": где смотреть все серии. Погляд

"В песне поют: "Козацькому роду нема переводу" – это наша национальная идея, поэтому, кому, как не нам, снимать фильм о казачестве. Работа над картиной очень сложная и кропотливая. Здесь, на самом деле, шесть полнометражных фильмов с точки зрения наполнения и пластики. В сериале довольно много действующих лиц, в кадре постоянно появляются экшн-сцены. К тому же, мы очень много внимания уделяем юмору", – поделился режиссер-постановщик Александр Березань.

Съемки 12 серий длились почти полгода: сериал начали снимать в июле 2019 года и почти без перерывов работали аж до ноября. Иногда приходилось снимать ночью. За все время съемочная команда 10 раз выезжала на натурные съемки ночью, чтобы создать атмосферные кадры.

"Снимать в таких условиях очень сложно, особенно когда это историческая лента. У нас не современная история, поэтому никаких источников света кроме огня, свечей и факелов не может быть. При таком освещении иногда нужно дополнительных пять минут, чтобы просто найти человека на площадке. Приходилось со вспышкой на телефоне ходить за кадром", – рассказал креативный продюсер Олег Зборовский.

Остап Ступка в сериале "Козаки". Пресс-служба ICTV

Натурой для съемок послужили живописные и исторические места Украины. Большую часть серий сняли в Национальном музеи быта в Пирогово. Музей под открытым небом стал селом Краснополье, в котором происходят 30% событий сериала. Целый месяц снимали на Хортице в Запорожье сцены на Сечи. Также съемки длились в Хотинской крепости, в Букском и Коростышевском карьерах, Киево-Печерской лавре, Киевском море и окрестностях Киева.

Реалистичная картинка, которая позволит окунуться в события 16 века: в картине использовались много роскошных украинских костюмов, аутентичных интерьеров и внушительных декораций. Зрители узнают о настоящем быте украинцев конца 16 века и удивительных казацких традициях. Детально показаны народные наряды – праздничные и ежедневные, а также казацкие доспехи и атрибуты. Но, как утверждают создатели, так как это псевдоисторическая лента, они добавили в "картинку" немного фантазии и осовременили ленту, чтобы избежать "шароварщины".

Одной из особенностей сериала является необычная съемка: телесериал обещает поразить не только необычным сюжетом, игрой актеров, но и качественным изображением – снимают картину с помощью техники с анаморфотной оптикой, которая обычно используется для полнометражных фильмов.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія": где смотреть все серии онлайн

Помимо телевизионного показа, сериал можно посмотреть и на официальном сайте ICTV. Чтобы посмотреть все серии онлайн – перейдите по ссылке.

Позже серии публикуются также на видеохостинге YouTube.

"Козаки. Абсолютно брехлива історія" 1 серия: смотреть онлайн

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