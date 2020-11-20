Патриотический сериал "Козаки. Абсолютно брехлива історія" покорил Украину: где смотреть все серии онлайн

На телеканале ICTV состоялась премьера приключенческого патриотического сериала "Козаки. Абсолютно брехлива історія". В 12 сериях ленты покажут украинское село времен XVI века, Запорожскую Сечь, Московское царство, монголов-разбойников и турков из Османской империи.

Для воссоздания этих исторических территорий авторы ленты объехали практически всю Украину. Сериал снимали в таких локациях, как Хотинская крепость, Киево-Печерская лавра, музей в Пирогово, заповедник "Запорожская Сечь", Коростышевский и Букский карьеры. Серии выходят по будням в 21:30. О чем сериал "Козаки. Абсолютно брехлива історія", интересные факты о нем и где смотреть все серии онлайн – далее в материале OBOZREVATEL (видео опубликовано в конце страницы).

Воспитанный шляхтичем простой крестьянский парень Иван успешно осуществляет ограбление московского царя. Его цель – украсть драгоценности, чтобы выкупить свою мать из турецкого плена. Впрочем, осуществить план не так просто – ведь оказывается, что он украл магическую сережку, которая является залогом непобедимости московских властей. Ивану не удается ее уберечь.

Сокровище попадает на Запорожскую Сечь и оказывается в ухе кошевого атамана. Забрать серьгу в казаков оказывается значительно труднее, чем у царя. Задача осложняется еще и тем, что Хортицу лихорадит в преддверии выборов кошевого. Ивану не доверяет куренной атаман Назар. Кроме того, парня преследует гончая собака московского царя и охотник на людей Федор Орлов, который должен вернуть украденное и наказать грабителя. На самом деле, Орлов сам нанял Ивана для похищения, потому что тоже хочет иметь магическую сережку. Он приехал на Хортицу и рассчитывает на помощь кошевого, потому что тот – коррупционер и нуждается в деньгах перед выборами.

Назар влюблен в Марьяну. Он невзлюбил Ивана, так как он поцеловал ее. В деревню, где живет девушка, турецкий посланник Петр привозит из Стамбула колокол на колокольню и рассказывает ей, что у султана похитили дочь. А у девушки на шее подвеска с символикой султана. Оказывается, что Марьяну когда-то отбили у московских военных. Теперь кошевой шантажирует ею турков. Девушка слышит это, она ищет охранника, чтобы уехать на родину, и обращается за помощью к Ивану. Выясняется, что волшебную серьгу для московского царя когда-то сделали казаки-характерники. Ее обладатель будет непобедим во всех сражениях. Ивану, наконец, удается извлечь ее из уха кошевого, когда тот спал, но Назар поймал вора.

Главного героя Ивана сыграл актер театра имени Леси Украинки Юрий Дяк. Образ храброго казака Назара, лучшего воина на Сечи, воплотил Андрей Исаенко, известный по роли Серпня у "Киборгах" и Петра в фильме "Захар Беркут". В роли кошевого атамана зрители увидят Остапа Ступку.

Исполнителем главной отрицательной роли стал Михаил Гаврилов, сыгравший помещика Червинского в сериале "Крепостная". Главная женская роль досталась украинской актрисе Миле Сивацкой. Также в сериале снялись Георгий Делиев, Михаил Кукуюк, Лариса Руснак, Евгений Олейник, Дмитрий Вивчарюк, Олег Волощенко, Игорь Портянко, Александр Мельник, Татьяна Малкова и другие.

Над созданием картины 9 месяцев работала большая команда специалистов: оператор-постановщик Сергей Ревуцкий, продюсер Оксана Иванюк, художник-постановщик Александр Батенев, художник по костюмам Антонина Белинская, художник по гриму Лилиана Хома.

Первая масштабная патриотическая экшн-комедия на украинском телевидении. "Козаки. Абсолютно брехлива історія" – комедийный экшн-сериал об эпохе Казачества и приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи. Патриотическую ленту снимает IQ Production при поддержке Минкульта Украины. Как утверждают создатели, это будет самый масштабный комедийный сериал о нашей истории на украинском телевидении.

"В песне поют: "Козацькому роду нема переводу" – это наша национальная идея, поэтому, кому, как не нам, снимать фильм о казачестве. Работа над картиной очень сложная и кропотливая. Здесь, на самом деле, шесть полнометражных фильмов с точки зрения наполнения и пластики. В сериале довольно много действующих лиц, в кадре постоянно появляются экшн-сцены. К тому же, мы очень много внимания уделяем юмору", – поделился режиссер-постановщик Александр Березань.

Съемки 12 серий длились почти полгода: сериал начали снимать в июле 2019 года и почти без перерывов работали аж до ноября. Иногда приходилось снимать ночью. За все время съемочная команда 10 раз выезжала на натурные съемки ночью, чтобы создать атмосферные кадры.

"Снимать в таких условиях очень сложно, особенно когда это историческая лента. У нас не современная история, поэтому никаких источников света кроме огня, свечей и факелов не может быть. При таком освещении иногда нужно дополнительных пять минут, чтобы просто найти человека на площадке. Приходилось со вспышкой на телефоне ходить за кадром", – рассказал креативный продюсер Олег Зборовский.

Натурой для съемок послужили живописные и исторические места Украины. Большую часть серий сняли в Национальном музеи быта в Пирогово. Музей под открытым небом стал селом Краснополье, в котором происходят 30% событий сериала. Целый месяц снимали на Хортице в Запорожье сцены на Сечи. Также съемки длились в Хотинской крепости, в Букском и Коростышевском карьерах, Киево-Печерской лавре, Киевском море и окрестностях Киева.

Реалистичная картинка, которая позволит окунуться в события 16 века: в картине использовались много роскошных украинских костюмов, аутентичных интерьеров и внушительных декораций. Зрители узнают о настоящем быте украинцев конца 16 века и удивительных казацких традициях. Детально показаны народные наряды – праздничные и ежедневные, а также казацкие доспехи и атрибуты. Но, как утверждают создатели, так как это псевдоисторическая лента, они добавили в "картинку" немного фантазии и осовременили ленту, чтобы избежать "шароварщины".

Одной из особенностей сериала является необычная съемка: телесериал обещает поразить не только необычным сюжетом, игрой актеров, но и качественным изображением – снимают картину с помощью техники с анаморфотной оптикой, которая обычно используется для полнометражных фильмов.

Помимо телевизионного показа, сериал можно посмотреть и на официальном сайте ICTV. Чтобы посмотреть все серии онлайн – перейдите по ссылке.

Позже серии публикуются также на видеохостинге YouTube.

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