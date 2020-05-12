"Папаньки 2": что известно о сериале "Дизель Студио" и где смотреть онлайн все серии

В Украине стартовал показ второго сезона развлекательного сериала "Папаньки", созданного "Дизель Студио".

Премьера состоялась в понедельник, 11 мая. Серии выходят на СТБ по будням в 20:15. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (смотрите виде о конце новости).

Сюжет сериала рассказывает о жизни четырех украинских семей, которые часто попадают в курьезные, а иногда даже нелепые ситуации.

Главные герои сериала живут в одном доме. В центре сериала "Папаньки" – молодые отцы, которые сталкиваются с проблемами воспитания детей и отношений с супругами. В каждой серии мужчины делятся друг с другом своими трудностями.

Главные актеры и роли:

Егор Крутоголов – Егор

Евгений Гашенко – Никита

Евгений Сморигин – Женя

Андрей Фединчик – Саша

Лилия Ребрик – Света, жена Егора

Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты

Ольга Атанасова – жена Жени Малышева

Виктория Булитко – коллега Никиты из банка

Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна

Демьян Шиян – Игорь

Кира Подольская – Яна

Алексей Сморигин – Макс

Вероника Лукьяненко – Виктория

Анжелика Ешбаева – дочь Никиты

График выхода серий 2 сезона "Папаньки"

Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.

1-4 серии – 11 мая 2020

5 и 6 серии – 12 мая 2020

7 и 8 серии – 13 мая 2020

9 и 10 серии – 14 мая 2020

11 и 12 серии – 19 мая 2020

13 и 14 серии – 20 мая 2020

15 и 16 серии – 21 мая 2020

Где смотреть все серии онлайн:

Помимо телевизионного показа, серии также публикуются на официальном сайте СТБ и на сервисе "Телепортал".

Также все серии можно смотреть на видеохостинге YouTube.

"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 1 серия

"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 2 серия

"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 3 серия

"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 4 серия

Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".