"Папаньки 2": что известно о сериале "Дизель Студио" и где смотреть онлайн все серии
В Украине стартовал показ второго сезона развлекательного сериала "Папаньки", созданного "Дизель Студио".
Премьера состоялась в понедельник, 11 мая. Серии выходят на СТБ по будням в 20:15. OBOZREVATEL рассказывает, о чем сериал и где смотреть все серии онлайн (смотрите виде о конце новости).
Сюжет сериала рассказывает о жизни четырех украинских семей, которые часто попадают в курьезные, а иногда даже нелепые ситуации.
Главные герои сериала живут в одном доме. В центре сериала "Папаньки" – молодые отцы, которые сталкиваются с проблемами воспитания детей и отношений с супругами. В каждой серии мужчины делятся друг с другом своими трудностями.
Главные актеры и роли:
Егор Крутоголов – Егор
Евгений Гашенко – Никита
Евгений Сморигин – Женя
Андрей Фединчик – Саша
Лилия Ребрик – Света, жена Егора
Ольга Арутюнян – Ирина, жена Никиты
Ольга Атанасова – жена Жени Малышева
Виктория Булитко – коллега Никиты из банка
Надежда Кондратовская – мама Жени Тамара Брониславовна
Демьян Шиян – Игорь
Кира Подольская – Яна
Алексей Сморигин – Макс
Вероника Лукьяненко – Виктория
Анжелика Ешбаева – дочь Никиты
График выхода серий 2 сезона "Папаньки"
Премьера сериала "Папаньки 2" состоялась на телеканале СТБ 11 мая. Известно, что 2 сезон будет состоять из 16 эпизодов, которые будут транслироваться с понедельника до пятницы.
1-4 серии – 11 мая 2020
5 и 6 серии – 12 мая 2020
7 и 8 серии – 13 мая 2020
9 и 10 серии – 14 мая 2020
11 и 12 серии – 19 мая 2020
13 и 14 серии – 20 мая 2020
15 и 16 серии – 21 мая 2020
Где смотреть все серии онлайн:
Помимо телевизионного показа, серии также публикуются на официальном сайте СТБ и на сервисе "Телепортал".
Также все серии можно смотреть на видеохостинге YouTube.
"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 1 серия
"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 2 серия
"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 3 серия
"Папаньки" 2 сезон: смотреть онлайн 4 серия
Как сообщал OBOZREVATEL, на украинском телевидении 11 мая состоялась премьера нового сериала "Женские секреты". Это мелодраматический фильм, снятый компанией Film.ua по заказу телеканала "Украина".