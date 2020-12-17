Папа Римский снимется в документальном фильме от Netflix: о чем кинолента

Компания Netflix снимет документальный фильм по книге под названием "Делясь мудростью лет" (Sharing the Wisdom of Time). В киноленте примет участие сам Папа Римский Франциск.

Так, он даст интервью режиссерам картины. В фильме затронут многие важные темы. Об этом сообщает издание Variety.

В сюжете расскажут истории пожилых людей, которые прожили многое в своей жизни, глазами молодого поколения. Женщины и мужчины старше 70 лет будут делиться своим опытом. Автором проекта является телепродюсер Симона Эрколани.

В киноленте примет участие Папа Римский Франциск Variety

Стоит отметить, что в ленте будет четыре серии и премьера состоится на платформе Netflix в 2021 году.

Напомним, Франциск – 266-й Папа Римский. Он избран 13 марта 2013 года. Первый в истории папа из Нового Света и первый за более чем 1200 лет папа не из Европы. Также мужчина первый папа-иезуит. Ранее он был известен личной скромностью, доктринальным консерватизмом и преданностью делу социальной справедливости. Вел простой образ жизни, что вносило определенный вклад в его репутацию. Жил в маленькой квартире, отказался от персонального лимузина с шофером в пользу общественного транспорта.

Он являлся членом Конгрегации по делам духовенства, Конгрегации богослужения и дисциплины таинств, Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни. Также был членом Комиссии по Латинской Америке и Папского Совета по делам семьи.

Папа Римский Франциск впервые в истории назначил кардиналом священника афроамериканского происхождения.

Также Папа Римский назвал секс и хорошую еду "божественным удовольствием".

Во время встречи с верующими в Ватикане Франциск публично снял маску и заявил, что коронавирус "будет побежден божьей любовью".

84-летний Папа Римский Франциск РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, Папа Римский Франциск впервые поддержал однополые гражданские союзы в качестве альтернативы однополым бракам.