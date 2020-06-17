Открытие современного автокинотеатра "Оскар" в Киеве

Сеть кинотеатров "Оскар" и билетный оператор TicketsBox запускают собственный автокинотеатр на территории UNIT. City.

Пока кинотеатры закрыты для посетителей, появилась возможность снова смотреть фильмы на большом экране.

19 июня "Оскар" вместе с TicketsBox открывают новый автокинотеатр на территории инновационного парка UNIT. City. Безопасная и уютная локация рассчитана на 100 автомобилей.

Купить билет и выбрать место для парковки можно с помощью удобного онлайн-сервиса Tickets Box . Это гарантирует отсутствие очередей и быстрое ориентирование зрителей во время сеанса.

Киносеть "Оскар" подготовила интересный репертуар для того, чтобы самые зрители смогли окунуться в мир кино и выбрать жанр на свой вкус.

Фильмы будут транслироваться на современном ярком экране размером 16 на 9 метров. Конструкция создана настоящими профессионалами из диджитал отдела топ-компании наружной рекламы RTM digital и компании Profi. Картинка, которую он воспроизводит, поразит глядя, независимо от погоды.

Попкорн, напитки и снеки будут обеспечены благодаря онлайн-сервиса доставки еды. Зрителям нужно иметь только доступ в интернет, чтобы получить все, что они пожелают с меню.

Проект дает возможность безопасно посетить кино в условиях карантина. Автокинотеатр будет работать на постоянной основе, а первый сеанс состоится уже 19 июня. Детали и доступные билеты можно посмотреть по ссылке .

Крутые впечатления и максимальный комфорт - гарантировано!

Место встречи: UNIT. City, г.Киев, ул. Дорогожицкая, 3

Купить билеты тут.