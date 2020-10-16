Можно уже смело говорить, что Хоакин Феникс выскочил из грязи в князи. В прямом смысле! Одного "Оскара" за роль Джокера ему было мало, поэтому Хоакин решил снова удивить весь мир!

Известного актера утвердили на роль Наполеона Бонапарта в новом фильме "Kitbag". Режиссером станет Ридли Скотт, который уже снимал Феникса в "Гладиаторе". По всей видимости, при слове "император" в голове режиссера сразу же всплывает Хоакин. Вьетнамские флешбэки, все дела…

Что интересно, интригует уже само название фильма, вам так не кажется? В переводе с английского выражение "Kitbag" означает "вещмешок". Само название будущей кинокартины основывается на поговорке "В вещмешке каждого солдата спрятан генеральский жезл!". Что-то типа нашего "плох тот солдат, который не мечтает стать генералом".

Фильм покажет все нюансы жизни известного полководца и императора, начиная со службы в армии и заканчивая восхождением на престол. Романтическая линия, жестокие сражения и личные драмы — все это будет в новом творении Ридли Скотта.

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