Основано на реальных событиях: на ObozTV покажут премьеру сериала ''Настоящий детектив''

Культовый телесериал "Настоящий детектив" ("Real Detective") появится в эфире ObozTV. Он будет транслироваться по будням, в 19:20.

Каждая серия основывается на реальных уголовных делах. Сам сериал уже стал одним из самых популярных продуктов на онлайн-платформе Netflix.

"Настоящий детектив" рассказывает о реальных детективах и реальных делах, которые буквально поглощают и преследуют их. У каждого детектива есть такое дело. Дело, которое толкает на грань. Дело, которое захватывает и не отпускает. Дело настолько яркое и личное, что преследует по пятам. И когда настоящий детектив рассказывает вам о таком деле, вы никогда о нем не забудете.

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