"Оскар": где и когда смотреть лучшие фильмы 2018 года

В Лос-Анджелесе объявили номинантов 91-ой ежегодной премии "Оскар" – лучших фильмов за прошлый год.

Какие фильмы уже были в прокате, какие будут и выход каких лент на данный момент в Украине не запланирован – в материале OBOZREVATEL.

Церемония награждения премии "Оскар-2019" состоится в ночь с 24 на 25 февраля. Редакция предлагает подготовиться, пересмотрев фильмы-номинанты.

Номинанты на премию "Лучший фильм"

"Черная пантера"

Мировая премьера: 29 января 2018 г.

Украина: 15 февраля 2018 г.

Фильм Райана Куглера о супергерое по имени Черная Пантера, короле скрытой от мира передовой африканской стране Ваканде в рамках киновселенной Marvel.

Практически ежегодно одним из претендентов на "Лучший фильм" становится блокбастер, который привлекает внимание большой аудитории к церемонии и новостям вокруг нее.

"Черная Пантера" – самый успешный кинопроект об отдельном персонаже из вселенной Marvel, собравший $1,3 млрд. в мировом кинопрокате. Лента получила одобрение не только публики, но и критиков, поэтому отнюдь не удивительно видеть в списке номинантов именно этот фильм. Всего у него 7 (по большей мере "технических") номинаций.

Фанаты Marvel успели посмотреть "Черную Пантеру" в кино еще в прошлом году. А для тех, кто все-таки упустил эту возможность, фильм доступен в сети с мая 2018 года.

"Черный клановец"

Мировая премьера: 14 мая 2018 г. (Каннский фестиваль)

Украина: не запланирован

В 1979 году афроамериканский полицейский Рон Сталворт по телефону вербуется в Ку-клукс-клан. Но вместо себя, по понятным причинам, отправляет туда напарника-еврея.

На Каннском кинофестивале режиссер Спайк Ли удостоился "Гран-при жюри" и награды от экуменического жюри. Золотой глобус принес фильму 4 номинации, но без побед. На Оскаре-2019 "BlacKkKlansman" (название на языке оригинала) претендует на 6 наград, но лучшие шансы, по мнению букмекеров, будут в категории "Адаптированный сценарий".

На данный момент ни один из украинских дистрибьюторов не приобрел права на показ этого фильма, но ситуация может измениться. Например, "Лунный свет" купили для проката только после триумфа на Оскаре-2017. Спокойно! Еще с осени в сети можно найти цифровую версию фильма для домашнего просмотра.

"Богемская рапсодия"

Мировая премьера: 23 октября 2018 г.

Украина: 1 ноября 2018 г. (прокат продлен)

Байопик режиссера Брайана Сингера о Фредди Меркьюри и его товарищах по группе Queen. В фильме отображен путь от никому неизвестного Фарруха Булсары из Занзибара до статуса живой легенды британского рока, в том числе и закулисная сторона жизни артиста.

Кроме главной номинации, серьезным претендентом на Оскар за главную мужскую роль является Рами Малек. Также фильм посоревнуется за премию "Лучший монтаж".

Несмотря на то, что прокат в Украине стартовал в ноябре прошлого года, однако, очевидно, ввиду грядущего наградного сезона некоторые кинотеатры продлили показ. На площадках Amazon и iTunes лента доступна с 22 января, а релиз в форматах DVD и Blu-ray состоится 12 февраля.

"Фаворитка"

Мировая премьера: 30 августа 2018 р. (Венецианский фестиваль)

Украина: в прокате с 31 января 2019 р.

Англия 18-го века. Идет война с Францией, но королеву Анну Стюарт не очень интересует политика, поэтому де-факто страной управляет её близкая подруга Сара Черчилль, герцогиня Мальборо. В борьбу за место фаворитки королевы включается кузина Сары – эксцентричная Эбигейл Хилл.

Один из представителей костюмного кино на Оскаре-2019 собрал поистине мощный состав: обладательницы Оскара – Эмма Стоун и Рейчел Вайс, а также двукратная лауреатка премии "Золотой глобус" Оливия Колман. Фильмы греческого режиссера Йоргоса Лантимоса регулярно становятся триумфаторами Каннского фестиваля ("Клык", "Лобстер", "Убийство священного оленя"), чего не скажешь об Оскаре. Шансы заполучить заветную статуэтку в этом году велики, как никогда. По количеству номинаций, коих аж 10, "Фаворитка" делит первое место с картиной "Рома".

Фильм появится в украинском прокате в конце января, а значит успеет посоревноваться за кассу среди любителей исторических драм со своим соперником по Оскару – фильмом "Мария – королева Шотландии".

"Зеленая книга"

Мировая премьера: 11 сентября 2018 г. (Кинофестиваль в Торонто)

Украина: в прокате с 24 января 2019 г.

1962 год. Вышибала Тони "Болтун" Валлелонга устраиваться водителем у богатого афроамериканского музыканта Дона Ширли. Находясь на разных орбитах касательно этикета и интеллектуального развития, вместе они едут в турне по одноэтажной Америке. В поездке герои пользуются Зеленой книгой, в которой указаны безопасные места для темнокожих.

Махершала Али не так давно получил Оскар за "Лучшую мужскую роль второго плана" в фильме "Лунный свет". Но на этом останавливаться, видимо, не собирается. За роль Дона Ширли он уже получил "Золотой глобус", что говорит о серьезных шансах повторить успех 2017-го. Вигго "Арагорн" Мортенсен на Оскар номинировался дважды ("Порок на Экспорт", "Капитан Фантастик"), а в этом году получил "Глобус", но стать "Лучшим актером" на Оскаре ему будет нелегко.

Для режиссера Питера Фарелли зайти в поле зрения американских киноакадемиков вообще кажется настоящим подвигом. До "Зеленой книги" вместе с братом Бобби он в основном снимал фарсовые комедии ("Все без ума от Мэри", "Тупой и еще тупее", "Я, снова я и Ирен"). А сегодня его фильм имеет 5 номинаций на Оскар.

Опробовать кассовый потенциал в украинским прокате "Зеленая книга" сможет с 24 января.

"Рома"

Мировая премьера: 30 августа 2018 г. (Венецианский фестиваль)

Украина: доступен на Netflix c 14 декабря 2018 г.

Черно-белая драма Альфонсо Куарона о жизни обычной мексиканской семьи в начале 70-ых.

Лидер среди букмекеров "Рома" имеет все шансы стать лучшим фильмом прошлого года. Он подкупает святой простотой и, конечно, картинкой. В этот раз Куарон решил не заручаться помощью своего друга – оскароносного оператора Эмануэля Любецки и сам встал за камеру. Настоящей сенсацией может стать победа Ялицы Апарисио в номинации "Лучшая актриса", ведь это её дебютная роль. Как уже было сказано, в сумме эта киноработа претендует на 10 премий "Оскар".

Фильм вышел в ограниченный прокат, но основная площадка для показа – Netflix. Это значит, что ленту "Рома" может посмотреть любой пользователь интернета, имеющий доступ к сервису. Напомним, что первый месяц онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатно.

"Звезда родилась" ("Рождение звезды")

Мировая премьера: 31 августа 2018 г. (Венецианский фестиваль)

Украина: 4 октября 2018 г.

Популярный кантри-исполнитель Джексон "Джек" Мейн (Брэдли Купер) регулярно заливается алкоголем. В одном из баров он знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли (Леди Гага). Между ними пролетает искра, завязываются отношения. Музыкант решает показать этот неограненный алмаз миру на своем концерте. Но Джеку становится сложнее мириться, когда Элли сама приходит к славе.

Киноакадемия это не критики, а кинематографисты – режиссеры, актеры, операторы, композиторы и другие. И как люди творческие, они любят фильмы о себе подобных. Лента Брэдли Купера "Звезда родилась" – это уже 3 римейк оригинального фильма 1937 года. И все номинировались на Оскар! Новейший среди них превзошел "старших братьев" по количеству – целых 8 номинаций. Три статуэтки могут достаться Куперу ("Лучший фильм", "Лучший актер" и "Лучший адаптированный сценарий") и две Леди Гаге ("Лучшая актриса" и "Лучшая песня"). Сэм Эллиот, несмотря на небольшое экранное время, номинирован за роль второго плана. Еще две – "Лучшая операторская работа" и "Лучший звук".

Посмотреть эту картину в кино украинский зритель имел возможность прошлой осенью, а релиз на DVD и Blu-ray выйдет 19 февраля.

"Власть"

Мировая премьера: 12 декабря 2018 г.

Украина: в прокате с 21 февраля 2019 г.

В привычной комедийно-драматической манере режиссер Адам Маккей рассказывает, почему Дика Чейни называют самым влиятельным вице-президентом в истории Соединенных Штатов.

Несмотря на посредственные отзывы критиков, фильм о таких известных фигурах американской политики просто обязан был занять место среди номинантов. Одна из его сильнейших сторон – это каст. Поэтому неудивительно, что номинацию получили аж трое актеров: Кристиан Бэйл, который благодаря пирогам снова набрал 20 кг и выбелил брови, Эми Адамс, которая не выходила из образа весь период съемок, и прошлогодний лауреат Оскара за "Лучшую мужскую роль второго плана" Сэм Рокуэлл. Всего "Власть" поборется за 8 наград.

В DVD-формате картину можно будет посмотреть аж в марте. Тогда же запланирован релиз на Amazon и iTunes. Зато на большом экране в Украине этот фильм ждем 21 февраля, то есть за 4 дня до церемонии.

Прочие номинации

Кроме претендентов на Оскар за "Лучший фильм", предлагаем также ознакомиться с другими примечательными работами, номинированными на главную кинопремию мира.

"Мария – королева Шотландии" ("Две королевы")

Мировая премьера: 15 ноября 2018 г.

Украина: 17 января 2019 г.

Историческая драма о правлении королевы Шотландии Марии Стюарт (Сирша Ронан), ее амбициях взойти на английский престол и взаимоотношениях с кузиной, английской королевой Елизаветой I (Марго Робби). Красивые костюмы и прически, дворцовые интриги и интимная жизнь при дворе – ожидаемые атрибуты фильма британского режиссера Джози Рурка.

В прошлом году Сирша Ронан и Марго Робби боролись за Оскар в номинации "Лучшая женская роль". Казалось, не обидят их и в этом году, но Киноакадемия распорядилась иначе. Было бы совсем удивительно, если бы фильм не номинировали за "Лучшие костюмы" и "Лучший грим и прически". Таким образом, всего две номинации.

Возразить или солидаризироваться с мнением академиков можно будет после просмотра картины, что стоит в расписании украинских кинотеатров еще с 17 января.

"Баллада Бастера Скраггса"

Мировая премьера: 31 августа 2018 г. (Венецианский фестиваль)

Украина: доступен на Netflix c 16 ноября 2018 г.

Шесть сюжетно несвязанных новелл, объединенные темой Дикого Запада. Чёрный юмор, притчевая стилистика и оригинальные визуальные решения – это братья Коэн возвращаются в свет софитов мировых кинопремий с новым фильмом в хорошо знакомом для себя жанре.

В 2008 году лента "Старикам тут не место" собрала 4 Оскара из 8 номинаций. В 2011 году их другой вестерн "Железная хватка" претендовал на награды в 10 категориях, но не получил ни одной статуэтки. Отыграться будет возможность в этом году – в номинации "Лучший адаптированный сценарий".

Как и фильм "Рома", спродюсированный Netflix, вестерн "Баллада Бастера Скраггса" прошел в ограниченном прокате. Но основной площадкой для просмотра служит онлайн-кинотеатр, где фильм доступен еще с ноября прошлого года.

"Холодная война"

Мировая премьера: 10 мая 2018 г. (Каннский фестиваль)

Украина: 8 ноября 2018 г.

Страстная история любви между мужчиной и женщиной разного происхождения и темперамента, которые смертельно несовместимы и все же обречены быть вместе. События ленты происходят на фоне Холодной войны 50-х и 60-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже.

У режиссера Павла Павликовского уже есть Оскар за фильм "Ида" (2013). "Холодная война" служит своеобразным продолжением, ведь повторяет многие стилистические и повествовательные приемы. В Каннах за него польский кинематографист уже получил награду за лучшую режиссеру. На Оскаре-2019 картина поборется в номинациях "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа" и "Лучший фильм на иностранном языке".

Хотя прокат давно прошел, фильм Павла Павликовкого еще можно встретить в киноклубах. Ближайший показ состоится в Доме кино (Киев) в воскресенье, 27 января. Также лента есть в сети.

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Мировая премьера: 9 сентября 2018 г. (Кинофестиваль в Торонто)

Украина: не запланирован

19-летняя Тиш и 22-летний Фонни готовятся к свадьбе. Молодого афроамериканца обвиняют в изнасиловании, чему подсобил расист-полицейский. И пока Фонни сидит в тюрьме, мать возлюбленной ищет доказательства его невиновности.

Наряду с фильмами "Черный клановец" и "Зеленая книга", этот фильм затрагивает тему гражданских прав темнокожих. Барри Дженкинс – режиссер ленты "Лунный свет", которая получила в позапрошлом году Оскар за "Лучший фильм" (вспоминаем казус с конвертами). В ней мотивы тяжелой жизни афроамериканцев комбинировали с гей-тематикой. Отметим, что после скандала 2016-го года, когда не номинировали ни одного темнокожего, в 2017 году киноакадемики принимали решения не без давления общественности. Сможет ли "Бил-стрит" получить хоть одну награду из трех в этом году – еще одна интрига Оскара-2019.

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" номинирован в категориях: "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший адаптированный сценарий" и "Лучшая музыка".

Показ фильма на большом экране в Украине не запланирован. Даже в США картина вышла в ограниченном прокате. Цифровой релиз ожидается в марте.

"Сможете ли вы меня простить?"

Мировая премьера: 1 сентября 2018 г. (Кинофестиваль в Теллурайде)

Украина: не запланирован

В основе фильма режисерки Мариэль Хеллер лежат реальные события. Из-за нехватки денег писательница Ли Израэл (роль исполняет Мелисса МакКарти) подделывает письма знаменитостей для последующей продажи.

По своей фабуле фильм похож на "Поймай меня, если сможешь" Стивена Спилберга и "Волк с Уолл-стрит" Мартина Скорсезе. Все эти картины сняты на основе мемуаров талантливых аферистов-современников. Однако если первые два затрагивали скорее финансовые интересы, то Ли Израэл посягнула на личные, что безусловно добавляет остроты её истории. Как известно, писательница подделала более 400 писем известных людей.

Фильм номинирован на 3 Оскара: "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана" и "Лучший адаптированный сценарий".

В США лента "Сможете ли вы меня простить?" выходила в ограниченный прокат в октябре прошлого года. В украинских кинотеатрах на данный момент показы не предполагаются. Зато на Amazon и iTunes посмотреть можно будет с 5 февраля. На февраль также запланирован релиз в DVD и Blu-ray форматах.

"Мэри Поппинс возвращается"

Мировая премьера: 29 ноября 2018 г.

Украина: в прокате с 3 января 2019 г.

Сиквел американского фильма 1964 года (не путать с советским "Мэри Поппинс, до свидания" 1984 года). В этот раз легендарная няня занимается воспитанием следующего поколения семьи Бэнкс.

Кассовый успех семейного фильма-мюзикла, вышедшего "под праздники", не вызывал сомнения, другое дело – включение в ТОП-10 лучших фильмов за 2018 год Американским институтом киноискусства (AFI). Опять же, "Мэри Поппинс возвращается" опирается на стилистические приемы классического мюзикла, к которому возрастные киноакадемики относятся с особым трепетом. На Оскаре-2019 лента претендует на 4 награды в ожидаемых номинациях – "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучшая работа художника" и "Лучший дизайн костюмов".

В кинотеатрах Украины фильм стартовал сразу после Нового года и пока еще в прокате. Советуем успеть, так как цифровой релиз аж в марте.

"Остров собак"

Мировая премьера: 15 февраля 2018 г. (Берлинский кинофестиваль)

Украина: 3 мая 2018 г.

Кукольный анимационный фильм-антиутопия о сегрегации собак, помещенных на отдельный остров без любых условий для существования. На нем группа из 5 псов помогает 12-летнему мальчику искать свою собаку.

Фильмы Уэса Андерсона любят одинаково как массовая, так и искушенная аудитория. А все благодаря уникальному визуальному стилю и умению рассказывать просто о сложном. Это утверждение применимо и по отношению к киноработе "Остров собак". Несмотря на вывеску "мультфильм", он скорее для взрослых, чем для детей. Не зря "Остров собак" стал первым в истории анимационным фильмом, открывшим "Берлинале".

На Оскаре этого года лента представлена не только в номинации "Лучший анимационный полнометражный фильм", но и в – "Лучшая музыка", за что спасибо двукратному обладателю Оскара композитору Александру Деспле.

Прокат в Украине прошел еще в прошлом году, но фильм Уэса Андерсона доступен в сети в форматах DVD и Blu-ray. Также найти "Остров собак" можно на Amazon Video и iTunes.

"Первый человек" ("Человек на Луне")

Мировая премьера: 29 августа 2018 г. (Венецианский фестиваль)

Украина: 18 октября 2018 г.

Байопик о Ниле Армстронге, первом в мире человеке, ступившем на поверхность Луны. Фильм показывает не только исторический шаг для человечества, а и весь тот тяжелый путь, который пришлось пройти ради него. Примечательно, что значительную часть экранного времени посвящено жене астронавта.

Состоятельность тандема Демьена Шазелла и Райана Гослинга оправдала себя еще в ленте "Ла-Ла Лэнд". Однако в этом году не режиссер, ни актер уже не сыскали персональных номинаций от американских киноакадемиков. Отстоять честь картины на Оскаре-2019 предстоит в так называемых технических категориях: "Лучшие визуальный эффекты", "Лучший дизайн", "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж".

"Первый человек" принадлежит к той когорте фильмов которые особенно приятно смотреть в кино. Но так как прокат закончился, насладиться ним можно и дома. Релиз картины в форматах DVD и Blu-ray состоялся 22 января. А на Amazon Video и iTunes фильм доступен еще с 8 января.

Так где смотреть фильмы-номинанты на "Оскар-2019"?

Таким образом, до начала церемонии в кинотеатрах Украины можно будет посмотреть фильмы "Богемская рапсодия", "Фаворитка", "Зелёная книга", "Власть", "Мария – королева Шотландии" ("Две королевы"), "Мэри Поппинс возвращается", в киноклубе – "Холодная война", а на Netflix – "Рома" и "Баллада Бастера Скраггса".

Искать в сети: "Черная Пантера", "Черный клановец", "Звезда родилась" ("Рождение звезды"), "Сможете ли вы меня простить?", "Остров собак" и "Первый человек" ("Человек на Луне").

"Если Бил-стрит могла бы заговорить" – не запланирован для показа в украинских кинотеатрах и нам не удалось найти официальный релиз в сети к фильму "День Д".

Напомним, что 91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Впервые за 30 лет Оскар проведут в формате шоу SNL (Saturday Night Live – вечерняя музыкально-юмористическая передача).

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