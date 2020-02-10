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10 февраля • обновлено в 07:35
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"Оскар-2020": назван лучший режиссер года

1.2т
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В Лос-Анджелесе вручили премию "Оскар" в категории лучший режиссер года. Им стал Пон Джун Хо, снявший фильм "Паразиты".

Об этом стало известно из трансляции телеканала ABC в ночь с 9 на 10 февраля.

"Я никогда не мог подумать, что попаду даже в номинации. Хочу выразить огромное уважение сидящему здесь Мартину Скорсезе. Я учился на его фильмах", — сказал режиссер.

Пон Джун Хо — из Южной Кореи. Он снял свой первый фильм еще в 2000 году. Слава пришла к Пон Джун Хо восемь лет спустя, когда он выпустил фильм "Токио".

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Фильм же "Паразиты" стал абсолютным триумфатором — помимо премий "Золотой Глобус" и BAFTA, он взял еще и четыре "Оскара".

"Оскар-2020": назван лучший режиссер года
"Оскар-2020": назван лучший режиссер года

Также за награду боролись такие режиссеры:

Мартин Скорсезе, Ирландец / The Irishman

Тодд Филлипс, Джокер / Joker

Сэм Мендес, 1917 / 1917

Квентин Тарантино, Однажды… в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Читайте все подробности о вручении премии "Оскар-2020" в текстовой трансляции на OBOZREVATEL.

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Автор
Юрко Медянык
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