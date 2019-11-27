"Оскар-2020": назван главный фильм-претендент на победу

Аналитики назвали главных претендентов на победу премии "Оскар-2020", церемония награждения которой состоится 9 февраля.

Список с фаворитами появился на сайте Gold Derby, который публикует прогнозы от экспертов популярных развлекательных изданий.

Gold Derby

Так, главным претендентом на победу в номинации "Лучший фильм" называют картину Мартина Скорсезе "Ирландец". На втором месте оказалась лента Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", а на третьем - "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Кадр из фильма "Ирландец" ВВС

Среди режиссеров победу также прогнозируют Скорсезе, за ним идет Тарантино, а на третьем месте оказался Пон Джун-Хо с лентой "Паразиты".

Квентин Тарантино РИА Новости

Лучшей актрисой, по мнению аналитиков, может стать Рене Зеллвегер, Скарлетт Йоханссон или Шарлиз Терон.

Рене Зеллвегер Сплетник

А вот среди актеров победу прогнозируют трем звездам - Хоакину Фениксу, Адаму Драйверу и Роберту Де Ниро.

Кадр из фильма "Джокер" PopCornNews

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинокритики назвали лучшие фильмы, снятые за прошедшие десять лет. Рейтинг картин опубликовало авторитетное издание World of Reel путем опроса 250 критиков и представителей киноиндустрии.

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