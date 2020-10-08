Одна из самых крупных сетей кинотеатров в мире Cineworld закрывает сотни кинотеатров в Великобритании и Соединенных Штатах. Причина — перенос премьеры фильма "Не время умирать" на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса.

Боссы из MGM в очередной раз отложили релиз 25-го фильма о Джеймсе Бонде. А поскольку новых релизов больше нет, то и кинотеатрам нечего показывать… Поэтому под угрозой увольнения в одном только Соединенном Королевстве оказалось почти 6000 работников. И то они узнали о сокращении из газет. Неловко вышло, не так ли?

Кроме того, планируется полностью закрыть все 543 американских кинозала Regal. Это не удивительно, ведь многие из них — в особенности в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, — до сих пор не работают из-за запрета властей.

Единственным шансом выжить для кинопроката остаются мультфильм "Душа" от студии Pixar, фантастическая драма Дени Вильнева "Дюна" и супергеройский боевик "Чудо-женщина: 1984". Да и то далеко не факт, что зрители их увидят в этом году. Короче говоря, прокат умер, да здравствует Netflix!

А пока решается судьба целой индустрии, предлагаем посмотреть шпионский боевик "Казино Рояль". Это первая часть бондианы, в которой главную роль сыграл Дэниэл Крейг. А в роли его соперника выступил неподражаемый Мадс Миккельсен.

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