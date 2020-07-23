"Операция "Ы" вышла на экраны 55 лет назад: неизвестные факты о легендарной комедии

Одна из любимых советских комедий Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" 23 июля 2020 года отмечает юбилей – 55 лет с момента выхода на экраны.

Фильм стал рекордсменом в кинопрокате СССР – только в 1965 году его посмотрели почти 70 млн зрителей. По сей день картина остается одной из самых любимых комедий. О неизвестных фактах про фильм "Операция "Ы" – читайте далее в материале OBOZREVATEL (смотрите также видео в конце страницы).

Кадр из фильма "Операция "Ы" Дом кино

Шуриком мог стать Евгений Петросян

Один из секретов успеха "Операции "Ы" – удачно подобранный актерский состав. Однако знаменитого персонажа Шурика, которого сыграл Александр Демьяненко, зрители могли запомнить в ином облике. Так, кандидатуру Демьяненко гайдай согласовал не сразу – на эту роль пробовались сотни артистов, среди которых был и юморист Евгений Петросян.

Евгений Петросян и Александр Демьяненко Пикабу

Во время работы над сценарием Гайдай пришел к убеждению, что главного героя он будет "списывать" с себя. Именно поэтому Шурик – высокий, худой юноша в очках. И когда на глаза режиссера попалась фотография малоизвестного актера Александра Демьяненко, его поразило внешнее сходство с придуманным им персонажем. Ради роли Шурика брюнету Демьяненко пришлось перекраситься в блондина. Но это стоило сделать, чтобы стать суперзвездой советского кино.

Стриптиз в СССР ради роли

На тот момент еще начинающая актриса Наталья Селезнева, которой тогда еще не исполнилось и 20 лет, шла на пробы на роль Лиды без всякой надежды на успех. Как только она вошла в павильон, Гайдай предложил ей провокационный тест: снять платье перед камерой. Актриса не была готова к такому повороту событий.

Наталья Селезнева одна из первых в СССР продемонстрировала стриптиз на экране Lenta.ru

Тогда Гайдай произнес роковую фразу: "Вы мне, конечно, нравитесь, но мне кажется, что фигура у вас не очень". Селезневу задело это утверждение, и чтобы доказать именитому режиссеру обратное, девушка сняла платье, оставшись в одном купальнике – на пробы она пришла после пляжа. Это обеспечило Наталье заветную роль. Режиссер же таким образом проверил, сможет ли актриса раздеться до белья в одной из ключевых сцен новеллы "Наваждение".

Никулин мог покалечиться: что произошло

Многие шутки и комические сцены из фильма не были прописаны в сценарии – это была актерская импровизация во время съемок. Например, в сцене погони на складе, когда "Балбес" (Юрий Никулин) натыкается на скелет. Во время одного из дублей Никулин в шутку сунул палец между открытыми челюстями черепа, а те вдруг щелкнули и зажали актеру конечность. В итоге артист мог остаться без пальца на руке, однако ему успели оказать помощь. В результате именно эта сцена вошла в финальную версию фильма.

Сцена Никулина со скелетом Дом кино

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