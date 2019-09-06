"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

5 сентября состоялась премьера фильма ужасов Андреса Мускетти "Оно 2". Лента снята по роману американского писателя Стивена Кинга.

В 2017 году выход первой части "Оно" стал громким событием в мире кино, а фильм — самым кассовым хоррором в истории американского проката. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть первые отзывы на продолжение нашумевшего ужастика.

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Второй фильм, как и первый, содержит большое количество юмора. С учетом того, что лента идет почти три часа, юмор в ней был крайне необходим, ибо смотреть хоррор на протяжении 165 минут — испытание достаточно серьезное. Постоянное нагнетание атмосферы, мрачная обстановка, зловещие предзнаменования и различные твари — в "Оно. Часть вторая" всего этого предостаточно, и создатели разбавили мрак Зла своим Светом юмора, что, на мой взгляд, только пошло на пользу

Стоит идти? Конечно. Особенно, если вам полюбилась первая часть (а ее, кстати, лучше пересмотреть перед походом в кино на "Оно-2") и вы готовы просидеть в кинотеатре почти три часа. Этот фильм не сильно дернет ваши нервные струны, а рейтинг 18+ там настолько не оправдан, что ему смело можно дать и 12+. Любовная линия, история дружбы, предательство… Прям полный набор для семейного просмотра

Фильм "Оно" был лучше книги — интереснее и страшнее. Проблема "Оно 2" в том, что этот фильм слишком в духе книги Стивена Кинга. В первую часть вместили всё самое интересное и пугающее, и людям понравилось. Также первая часть обладала чарующей, мистической атмосферой. История зачастую казалась бытовой, но в то же время страшной, ты постоянно ждал подвох. В этот раз ощущается тягучее повествование, атмосфера тоже пропала, фильм стал чуть ли не типичной экранизацией по Кингу

Чуда не произошло — вторая часть не смогла превзойти первую. В ней меньше запоминающихся сцен, меньше ужасов и, что самое обидное, куда меньше искренности. Многогранная история о детстве, страхе и дружбе превратилась в хоррор-блокбастер с голливудскими клише. Но тем не менее "Оно 2" — неплохое развлекательное кино, на которое не жалко потратить вечер. Если фильм вас и не заденет, то хотя бы повеселит

Главная задача фильма ужасов — это, разумеется, напугать, устрашить, заставить зрителя посильнее вжаться в свое кресло. Но чтобы ужастик стал поистине классным, ему необходима хорошая история. В "Оно 2", равно как и в первой части, она есть. Картина у Андреса Мускетти получилась страшной, увлекательной и вполне логичной. При хронометраже в три часа она не выглядит ни скучной, ни затянутой. Радует и то, что обе части "Оно" поставил один и тот же режиссер, вследствие чего ощущается целостность произведения

Как ранее писал OBOZREVATEL, американская кинопродюсер Лана Вачовски подтвердила работу над 4-й частью культового фантастического боевика "Матрица". К ролям Нео и Тринити в продолжении кинофильма вернутся известные актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.

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