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8 сентября • обновлено в 11:44
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"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

11.8т Читать материал на украинском

5 сентября состоялась премьера фильма ужасов Андреса Мускетти "Оно 2". Лента снята по роману американского писателя Стивена Кинга.

В 2017 году выход первой части "Оно" стал громким событием в мире кино, а фильм — самым кассовым хоррором в истории американского проката. OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть первые отзывы на продолжение нашумевшего ужастика.

"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга
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Второй фильм, как и первый, содержит большое количество юмора. С учетом того, что лента идет почти три часа, юмор в ней был крайне необходим, ибо смотреть хоррор на протяжении 165 минут — испытание достаточно серьезное. Постоянное нагнетание атмосферы, мрачная обстановка, зловещие предзнаменования и различные твари — в "Оно. Часть вторая" всего этого предостаточно, и создатели разбавили мрак Зла своим Светом юмора, что, на мой взгляд, только пошло на пользу

"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

Стоит идти? Конечно. Особенно, если вам полюбилась первая часть (а ее, кстати, лучше пересмотреть перед походом в кино на "Оно-2") и вы готовы просидеть в кинотеатре почти три часа. Этот фильм не сильно дернет ваши нервные струны, а рейтинг 18+ там настолько не оправдан, что ему смело можно дать и 12+. Любовная линия, история дружбы, предательство… Прям полный набор для семейного просмотра

"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

Фильм "Оно" был лучше книги — интереснее и страшнее. Проблема "Оно 2" в том, что этот фильм слишком в духе книги Стивена Кинга. В первую часть вместили всё самое интересное и пугающее, и людям понравилось. Также первая часть обладала чарующей, мистической атмосферой. История зачастую казалась бытовой, но в то же время страшной, ты постоянно ждал подвох. В этот раз ощущается тягучее повествование, атмосфера тоже пропала, фильм стал чуть ли не типичной экранизацией по Кингу

"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

Чуда не произошло — вторая часть не смогла превзойти первую. В ней меньше запоминающихся сцен, меньше ужасов и, что самое обидное, куда меньше искренности. Многогранная история о детстве, страхе и дружбе превратилась в хоррор-блокбастер с голливудскими клише. Но тем не менее "Оно 2" — неплохое развлекательное кино, на которое не жалко потратить вечер. Если фильм вас и не заденет, то хотя бы повеселит

"Оно-2" вышел в прокат: первые отзывы на знаменитый ужастик Кинга

Главная задача фильма ужасов — это, разумеется, напугать, устрашить, заставить зрителя посильнее вжаться в свое кресло. Но чтобы ужастик стал поистине классным, ему необходима хорошая история. В "Оно 2", равно как и в первой части, она есть. Картина у Андреса Мускетти получилась страшной, увлекательной и вполне логичной. При хронометраже в три часа она не выглядит ни скучной, ни затянутой. Радует и то, что обе части "Оно" поставил один и тот же режиссер, вследствие чего ощущается целостность произведения

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