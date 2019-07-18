"Оно-2": смотреть онлайн, трейлер, фото

Столь долгожданный фильм "Оно 2" совсем скоро будет показан на больших экранах и все поклонники этой устрашающей истории уже затаили дыхание в предвкушении.

Чего же ждать от продолжения фильма "Оно" 2017 года? Вернутся ли на экран дети, и кто сыграет их взрослыми?

Когда выйдет фильм "Оно 2" 2019?

Фильм "Оно 2" выйдет уже этой осенью, мировая премьера назначена на 6 сентября 2019 года, а украинская – на 5 сентября.

Сценарий был написан в январе 2018 года, после чего начался съемочный процесс. Весь фильм был снят в канадском городе Порт-Хоуп, как и предыдущая часть.

О чем была первая часть?

В фильме "Оно" была рассказана история нескольких школьников, объединившихся в клуб неудачников. Когда в маленьком городке Дерри начали пропадать дети, а взрослые ничего не могли с этим поделать, эти ребята решились провести собственное смелое расследование и выяснить, что происходит.

Так они, терзаясь своими кошмарами, выяснили, что в канализации проживает дьявольский клоун Пеннивайз, жестокий детоубийца, питающийся чужим ужасом. Дети бесстрашно вступили с ним в схватку и сумели одержать победу. Вот только надолго ли? Говорят, что Оно появляется каждые двадцать семь лет.

В основу сюжета легла одноименная книга Стивена Кинга.

О чем будет фильм "Оно 2" 2019?

Первая часть имела ошеломительный успех, поэтому сиквел даже не стоял под вопросом и о его производстве заявили сразу же после премьеры первого фильма. Также сразу было сказано, что продолжение будет строиться на второй половине книги первоисточника, где дети уже повзрослели.

Известно, что фильм покажет, как сложились судьбы главных героев первой части, кем они стали в своей взрослой жизни. Также зрители могут смело надеяться на флэшбеки с участием Пеннивайза, создатели пообещали раскрыть его происхождение и показать, как он пришел к устрашающему образу танцующего клоуна.

Краткий синопсис сюжета "Оно 2" 2019

Повзрослевшая Беверли Марш возвращается в Дерри, где двадцать лет назад она вместе со своими друзьями сумела одолеть маньяка Пеннивайза. В приступе ностальгии женщина стучится в двери своего собственного дома и знакомится с его новой обитательницей, очаровательной старушкой. Она охотно впускает гостью, ставит чай и достает печенье.

Сначала Беверли думает, что этой старушке просто одиноко, но затем замечает странности внутри дома, в частности жуткие фотографии на стене. Когда хозяйка понимает, что гостья раскусила ее сущность, она неожиданно нападает на Беверли.

Выбравшись из дома, она связывается с участниками клуба неудачников, и говорит о том, что Оно вернулось и жаждет мести. Совсем скоро им придется вступить с ним в новую схватку. Смогут ли они выстоять на этот раз?

Где смотреть фильм "Оно 2"?

Фильм обещает быть очень зрелищным, поэтому однозначно стоит отправиться на премьеру в кино!

Кто снимал фильм "Оно 2"?

Режиссер Андрес Мускетти, к облегчению многочисленных поклонников первого фильма, вернулся к производству сиквела, что позволяет надеяться на такое же высокое качество. Этот специалист известен не только первой частью триллера "Оно", но и кинофильмом "Мама", который вышел в 2013 году и имел большой успех.

Сценарий второго фильма написал Гари Доберман, который участвовал и в съемочном процессе первой части. Он специализируется на ужасах и триллерах, самыми известными работами являются "Проклятие Аннабель" (2014)" и "Внутри" (2016).

Трейлер фильма "Оно 2"

Первый трейлер фильма "Оно 2" набрал 15 млн. просмотров в первые пятнадцать минут после выхода. Поклонники восприняли его крайне положительно и сразу же стали анализировать происходящее на экране, пытаясь понять, какой именно сюжет ожидает их впереди.

Вы можете насладиться трейлером "Оно 2" прямо сейчас.

Актерский состав

Зрители высоко оценили актерскую игру детей первой части и немало расстроились, когда стало известно, что в продолжении акцент будет сделан на взрослых людях, которых, естественно, сыграют другие актеры.

Однако позже Андрес Мускетти обрадовал всех тем, что полюбившиеся дети обязательно примут участие в съемках, потому что тема встречи прошлого с настоящим будет основной в фильме.

Так что к своим ролям вернулись Джейден Либерер (Билл), София Лиллис (Беверли), Джереми Рей Тейлор (Бен), Чоузен Джейкобс (Майк), Финн Вулфард (Ричи), Уайатт Олефф (Стэнли) и Джек Дилан Грейзер (Эдди).

Взрослых неудачников сыграли Джеймс МакЭвой (Билл), Джессика Честейн (Беверли), Джей Райан (Бен), Айзая Мустафа (Майк), Билл Хейдер (Ричи), Энди Бин (Стэнли) и Джейсон Рэнсон (Эдди).

Разумеется, актер Билл Скарсгард вернулся к роли демонического клоуна Пеннивайза. Он даже появится в кадре без грима!

Также к актерскому составу присоединились Ксавье Долан, Джейк Вири и Джесс Вейкслер.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся