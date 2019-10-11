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11 октября • обновлено в 17:07
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Она имела миллионы, но не имела счастья

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Эта девушка была рождена для того, чтобы стать звездой. Она обладала невероятной красотой и чарующим голосом. Когда Иоланде Джильоти было 30, у неё было все — деньги, слава, миллионы поклонников. Настоящее имя девушки знали немногие, но весь мир знал её псевдоним — Далида.

Она имела миллионы, но не имела счастья

Несмотря на кажущееся благополучие, у именитой певицы не было одного — настоящего счастья. Всю жизнь Далида искала свою судьбу. Ради того, чтобы быть любимой, она поставила на кон практически всё. Однако личная жизнь артистки никак не складывалась. Счастливый поначалу брак распался, а все дальнейшие попытки построить отношения с мужчинами заканчивались обманом.

Иоланда замкнулась в себе и перестала появляться в обществе. Трое её возлюбленных покончили с собой. Убитая горем Далида решила пойти следом за ними, но её спасли.

Почему жизнь любимицы миллионов оказалась настолько трагичной? Всё это вы узнаете в фильме Лизы Азуэлос "Любовь и страсть. Далида".

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