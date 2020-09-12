Он снова облажался: на Кевина Спейси во второй раз подали в суд

Диванный критик Кино 13:49, 12.09.2020

Известному актеру Кевину Спейси, видимо, не хватило встряски в октябре 2017 году. Тогда некий Энтони Рэпп заявил, что в 1986 году актер домогался его на вечеринке. Мол, схватил неподобающе, провел в спальню и лег сверху. Тогда прокуратура закрыла дело.

Но совсем недавно, 9 сентября, Энтони снова подал иск. На этот раз заявление на имя прокурора Манхэттена пришло также от истца с инициалами C.D. Он говорит, что когда был подростком и посещал курсы актерского мастерства, Спейси приглашал его домой. Где, по словам истца, у них были половые отношения. Он также указал, что Спейси пытался изнасиловать его во время последней встречи.

Что же, интересно, как выпутается звезда сериала "Карточный домик" на этот раз. Одним каминг-аутом здесь не обойтись.

А пока в Америке происходит невообразимое, предлагаю посмотреть психологическую драму "Планета Ка-Пэкс". Это история о пришельце Проте, который попал на Землю. Однако доктор психиатрии Марк Пауэлл считает его сумасшедшим.

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