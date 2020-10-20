Олег Винник поделился яркими фото с "самой сумасшедшей свадьбы"

Украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками фотографиями со съемок третьей части комедии "Скажене весілля", которые продолжались два месяца.

Соответствующие кадры секс-символ опубликовал на своей странице в Instagram. На них изображен сам Винник, Юрий Горбунов в образе тамады и многие другие актеры (фото смотрите ниже).

"Это будет "самая сумасшедшая свадьба" из всех трех!" – заверил певец.

Съемки "Скаженого весілля". Instagram Олег Винник

Напомним, в третьей части комедии будет жениться самый молодой из семьи Середюка – Захар. Его женой должна стать дочь цыганского барона Рада. Режиссером ленты стал Любомир Левицкий. Главные роли исполнили Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Релиз запланирован на 2021 год.

Винник "примерял" длинные волосы. Instagram Олег Винник

Винник в авто. Instagram Олег Винник

Винник и Горбунов. Instagram Олег Винник

Съемки комедии "Скажене весілля". Instagram Олег Винник

"Скажене весілля 3". Instagram Олег Винник

Олен Винник на сцене во время съемок комедии. Instagram Олег Винник

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм "Носоріг" получил финансирование от фонда EURIMAGES, созданного при Совете Европы. Об этом сообщил режиссер ленты Олег Сенцов.