Олег Винник поделился яркими фото с "самой сумасшедшей свадьбы"

Украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками фотографиями со съемок третьей части комедии "Скажене весілля", которые продолжались два месяца.

Соответствующие кадры секс-символ опубликовал на своей странице в Instagram. На них изображен сам Винник, Юрий Горбунов в образе тамады и многие другие актеры (фото смотрите ниже).

"Это будет "самая сумасшедшая свадьба" из всех трех!" – заверил певец.

Напомним, в третьей части комедии будет жениться самый молодой из семьи Середюка – Захар. Его женой должна стать дочь цыганского барона Рада. Режиссером ленты стал Любомир Левицкий. Главные роли исполнили Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Релиз запланирован на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм "Носоріг" получил финансирование от фонда EURIMAGES, созданного при Совете Европы. Об этом сообщил режиссер ленты Олег Сенцов.