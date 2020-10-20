Олег Винник поделился яркими фото с "самой сумасшедшей свадьбы"

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Кино
2,1 т.
Олег Винник показал фото со съемок комедии 'Скажене весілля 3'

Украинский певец Олег Винник поделился с поклонниками фотографиями со съемок третьей части комедии "Скажене весілля", которые продолжались два месяца.

Соответствующие кадры секс-символ опубликовал на своей странице в Instagram. На них изображен сам Винник, Юрий Горбунов в образе тамады и многие другие актеры (фото смотрите ниже).

"Это будет "самая сумасшедшая свадьба" из всех трех!" – заверил певец.

Съемки "Скаженого весілля".

Напомним, в третьей части комедии будет жениться самый молодой из семьи Середюка – Захар. Его женой должна стать дочь цыганского барона Рада. Режиссером ленты стал Любомир Левицкий. Главные роли исполнили Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Релиз запланирован на 2021 год.

Винник "примерял" длинные волосы.
Винник в авто.
Винник и Горбунов.
Съемки комедии "Скажене весілля".
"Скажене весілля 3".
Олен Винник на сцене во время съемок комедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский фильм "Носоріг" получил финансирование от фонда EURIMAGES, созданного при Совете Европы. Об этом сообщил режиссер ленты Олег Сенцов.

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