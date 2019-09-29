"Охрана, замена?" В сериале "Сваты" наметилась громкая рокировка

Сериал "Сваты" ждут изменения в актерском составе. Актриса Анна Кошмал, исполняющая в сериале роль Жени Ковалевой, ушла из проекта, поскольку ждет ребенка.

На место Кошмал устроили кастинг. Самой подходящей для этой роли могла бы стать 33-летняя Маша Васнецова, она же Мирослава Карпович из "Папиных дочек", пишет VistaNews.

Правдоподобной казалась версия, что в ближайший сезон именно Мирослава заменит Аню. Мирослава признана самой сексуальной женщиной России и снялась в фотосессии мужского журнала MAXIM.

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Анна Кошмал и Мирослава Карпович

Также появилась версия о том, что один из режиссеров сериала "Сваты" продвинул Мирославу на самую обсуждаемую роль в сериальном бизнесе. Фаворитом Карпович якобы мог стать 48-летний женатый Андрей Яковлев, который был автором и капитаном команды КВН "Ворошиловские стрелки", он же является автором студии "Квартал-95". Яковлев женат, у него двое детей и счастлив в браке.

Мирослава наоборот – за 33 года так и не встретила своего мужчину, детей нет, а о ее романах никогда не ходили слухи. Очевидно, после роли в сериале "Папины дочки" она стала заложницей одного образа. Прототип Жени Ковалевой мог бы стать для нее спасательным кругом в карьере актрисы, пишет издание.

Сама Мирослава Карпович связалась с редакцией издания и опровергла слухи о романе с женатым режиссером и о ее роли в сериале. "Это не соответствует действительности, начиная от моего участия в проекте "Сваты", замены артистки Кошмал, моей связи с Андреем Яковлевым, с которым я в жизни не была знакома, замечена и прочее, скептическому взгляду Федора Добронравова, который также не в курсе о моем участии", – написала актриса.

kp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Федор Добронравов заявил, что съемки сериала "Сваты-7" в данный момент приостановлены. Также актер отметил, что из-за политических неурядиц съемки седьмого сезона сериала проходили не в Украине, а на территории Беларуси.

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