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"Однажды в Голливуде": в новом фильме Тарантино нашли грубый киноляп

1.5т Читать материал на украинском

В новом фильме культового американского режиссера Квентина Тарантино заметили серьезный киноляп. Так, часы на руке героя Брэда Питта на толстом кожаном ремешке оказались более современными - их датировали 1970-ми годами.

При этом действие самого фильма разворачивается в 1969 году. Об этом пишет The Independent.

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби

Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби

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В частности, по словам экспертов, в фильме фигурирует модель часов Citizen8118 Bullhead.

Citizen8118 Bullhead

Citizen8118 Bullhead

Брэд Питт

Брэд Питт

Кадр из фильма

Как ранее писал OBOZREVATEL, главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби. В Украине лента вышла в прокат 8 августа. Действие фильма разворачивается во время убийств, связанных с Чарльзом Мэнсоном. Фильм расскажет об актере, который на фоне успеха одного телевизионного сериала пытается пробиться в киноиндустрию. Того же самого хочет его дублер.

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Персоны
Квентин Тарантино Брэд Питт
Место
США
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