Одна из самых красивых актрис СССР: как со времен молодости изменилась 64-летняя Наталья Андрейченко

Популярная советская и российская актриса Наталья Андрейченко 3 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 64 года.

В молодости Андрейченко считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Мэри Поппинс, до свидания". В день рождения актрисы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Наталья Андрейченко выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.

Наталья Андрейченко в роли Мэри Поппинс кадр из фильма

Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, училась во во ВГИКе.

Славу ей принесли фильмы "Сибириада" (1979), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983) и "Военно-полевой роман" (1983).

Наталья Андрейченко в молодости instagram.com/natalya_andreychenko

Наталья Андрейченко в молодости instagram.com/natalya_andreychenko

В 1991 году Наталья Андрейченко эмигрировала в США к мужу, австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу.

Некоторое время она пыталась построить карьеру за океаном, но этим планам не суждено было осуществиться.

Наталья Андрейченко и Максимилиан Шелл facebook.com/zhenja.mahtina

Сейчас Андрейченко живет на три страны: в Мексике, США и в России. Она основала центр духовных практик на берегу Карибского моря, занимается йогой и пропагандирует вегетарианство.

Кроме того, Наталья Андрейченко не пьет кофе и не употребляет в пищу острое, жирное и соленое.

Наталья Андрейченко сейчас instagram.com/natalya_andreychenko

Своих поклонников знаменитая советская актриса восхищает стройной фигурой: при росте 170 см ее вес – 60 кг.

По информации прессы, Наталья Андрейченко еще в молодости сделала пластическую операцию, когда пыталась покорить Голливуд. Так это или нет, – судите сами:

Наталья Андрейченко сейчас instagram.com/natalya_andreychenko

Наталья Андрейченко instagram.com/natalya_andreychenko

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