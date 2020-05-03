Одна из самых красивых актрис СССР: как со времен молодости изменилась 64-летняя Наталья Андрейченко
Популярная советская и российская актриса Наталья Андрейченко 3 мая отмечает свой день рождения. Ей исполняется 64 года.
В молодости Андрейченко считалась одной из самых красивых актрис кино СССР. Более всего она известна по фильму "Мэри Поппинс, до свидания". В день рождения актрисы OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как Наталья Андрейченко выглядела в молодости и как она изменилась с тех пор.
Наталья Андрейченко родилась 3 мая 1956 года в Москве, училась во во ВГИКе.
Славу ей принесли фильмы "Сибириада" (1979), "Мэри Поппинс, до свидания!" (1983) и "Военно-полевой роман" (1983).
В 1991 году Наталья Андрейченко эмигрировала в США к мужу, австрийскому режиссеру Максимилиану Шеллу.
Некоторое время она пыталась построить карьеру за океаном, но этим планам не суждено было осуществиться.
Сейчас Андрейченко живет на три страны: в Мексике, США и в России. Она основала центр духовных практик на берегу Карибского моря, занимается йогой и пропагандирует вегетарианство.
Кроме того, Наталья Андрейченко не пьет кофе и не употребляет в пищу острое, жирное и соленое.
Своих поклонников знаменитая советская актриса восхищает стройной фигурой: при росте 170 см ее вес – 60 кг.
По информации прессы, Наталья Андрейченко еще в молодости сделала пластическую операцию, когда пыталась покорить Голливуд. Так это или нет, – судите сами:
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года Наталья Андрейченко пропала в Мексике, но позже вышла на связь и объяснила, что находилась в джунглях.
в декабре 2019 года Наталья Андрейченко рассказала о том, как в юности стала жертвой изнасилования.