Одесский кинофестиваль пройдет в необычном формате из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса 11-й Одесский международный кинофестиваль впервые состоится в онлайн-формате. Кроме того, мероприятие перенесли на другие даты.

В этом году фестиваль пройдет не в июле, как это было обычно, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля в Одессе планируют провести традиционный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице.

"Из-за пандемии, которая всколыхнула весь мир, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения о запланированных на 2020-й год мероприятиях. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия. Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которого они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате", — отметила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

В онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс-конференции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами концерта и нескольких новых сериалов.

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