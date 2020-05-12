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12 мая • обновлено в 17:08
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Одесский кинофестиваль пройдет в необычном формате из-за коронавируса

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Из-за пандемии коронавируса 11-й Одесский международный кинофестиваль впервые состоится в онлайн-формате. Кроме того, мероприятие перенесли на другие даты.

В этом году фестиваль пройдет не в июле, как это было обычно, а осенью — с 25 сентября по 3 октября. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Одесский кинофестиваль пройдет в необычном формате из-за коронавируса

Кроме онлайн-части, в рамках фестиваля в Одессе планируют провести традиционный open-air киноперформанс на Потемкинской лестнице.

"Из-за пандемии, которая всколыхнула весь мир, индустрия ивентов вынуждена быстро принимать важные решения о запланированных на 2020-й год мероприятиях. Один за другим переносятся или отменяются масштабные фестивали и другие международные кинособытия. Мы адаптируемся к новым реалиям и не хотим оставлять наших зрителей без кинособытия, которого они ожидают в течение года. Поэтому в 2020-м Одесский международный кинофестиваль впервые в своей истории пройдет в онлайн-формате", — отметила президент Одесского международного кинофестиваля Виктория Тигипко.

Одесский кинофестиваль пройдет в необычном формате из-за коронавируса

В онлайн-формате в программе Одесского международного кинофестиваля традиционно будут проходить все программные и внепрограммные показы, а также пройдут мастер-классы и пресс-конференции.

Одесский кинофестиваль пройдет в необычном формате из-за коронавируса

Как ранее писал OBOZREVATEL, в мае 2020 года украинское телевидение порадует зрителей премьерами концерта и нескольких новых сериалов.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина Одесса
Тег
кинофестиваль
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