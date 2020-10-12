Одесский кинофестиваль 2020: назван победитель конкурса по версии блогеров

Фильм "Не все буде добре" режиссеров Адриана Пирву и Елены Максьом стал победителем 11-го Одесского международного кинофестиваля по версии альтернативного жюри блогеров.

Оценивали полнометражные ленты Национальной конкурсной программы такие звездные судьи, как актриса Ольга Сумская, продюсер Ирина Горовая, герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин и другие. Блогерское жюри в этом году впервые определяло своего победителя, пишет пресс-служба ОКМФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кадр из фильма "Не все буде добре". скриншот

Отметим, что фильм "Не все буде добре" получил награду не только от альтернативного жюри. Эта лента также победила в номинациях "Самая лучшая режиссерская работа" и "Самый лучший полнометражный фильм".

"Не все буде добре" рассказывает о наполовину слепом режиссере, который родился в 1986 году после посещения его матерью Чернобыля. Поэтому он собирается в путешествие, чтобы найти других людей, пострадавших от катастрофы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Совет по государственной поддержке кинематографии в Украине утвердила перечень кинопроектив, которые получат финансовую поддержку. В него вошел фильм "Водитель свадьбы 3".