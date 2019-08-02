"Очень странные дела": когда выйдет 4 сезон, трейлер, где смотреть

Первый сезон научно-фантастического сериала "Очень странные дела" вышел в 2016 году и произвел самый настоящий фурор.

Шоу оценили и критики, и зрители, и второй сезон даже не стоял под вопросом, а потом, когда и он оказался успешным, сразу же анонсировали третий. Теперь поклонникам интересно, стоит ли ждать четвертого сезона "Очень странных дел" и если да, то когда именно?

Когда выйдет 4 сезон сериала "Очень странные дела"?

Конкретной даты пока что нет, но создатели сериала заявили, что четвертый сезон обязательно будет, а после него, возможно, будет и пятый, заключительный. Съемки должны начаться осенью 2019 года, а премьера, вероятно, состоится уже в 2020 году.

Создателям невыгодно затягивать со съемками следующих сезонов просто потому, что все главные роли исполняют дети, а они, как известно, очень быстро растут. Чтобы красиво развить и завершить историю "Очень странных дел", им необходимо поторопиться и отснять все как можно скорее.

Так что фанаты могут расслабиться и спокойно ждать продолжения своего любимого сериала, ведь оно обязательно будет и уже скоро.

О чем сериал "Очень странные дела"?

Действие разворачивается в восьмидесятых годах в небольшом городе Хокинс, где обычно не происходит ничего шокирующего. Но вот спокойное бытие разрушается вестью о том, что исчез маленький мальчик. На поиски отправляются все, в том числе и друзья исчезнувшего Уилла, и однажды они встречаются с девочкой, которая обладает сверхъестественными способностями. Так звучит завязка для первого сезона.

Во втором сезоне главные ребята, в том числе спасенный Уилл, тяжело мирятся с тем, что с ними произошло. Их жизни никогда не будут прежними после знакомства с чудовищами из параллельного измерения и новости о действующей секретной правительственной организации. Ночами им снятся кошмары, а днями они честно пытаются влиться в обыкновенную подростковую жизнь. Но каковы их шансы на это? Совсем скоро им предстоит влиться в новые приключения…

В третьем сезоне ребята кажутся почти беззаботными, каждый из них увлечен своим взрослением и теми изменениями, которые оно за собой неизбежно ведет. У кого-то случилась первая любовь, у других появились новые увлечения. И, кажется, теперь им по-настоящему везет. Но невинный эксперимент с любительской радиостанцией приводит к тому, что друзья перехватывают секретные зашифрованные сообщения и узнают, что миру опять грозит беда…

О чем будет 4 сезон сериала "Очень странные дела?"

Создатели сериала предпочитают не баловать поклонников спойлерами и держат все сюжетные подробности в строжайшем секрете. Актерам также запрещено хоть как-то говорить о сценарии, поэтому и от них подсказок не дождешься. Следовательно, сейчас о четвертом сезоне неизвестно ровным счетом ничего.

Вероятно, он, как и все предыдущие, будет несколько оторван от общих событий, то есть представит собой отдельную захватывающую историю. Можно сделать вывод, что от финала третьего сезона пройдет еще один год, и ребята вновь столкнутся с какими-то неприятностями и попытаются совладать с ними своими собственными силами.

Где смотреть сериал "Очень странные дела"?

Сериал "Очень странные дела" создавался специально для сервиса Netflix, особенностью которого является возможность посмотреть сериал залпом сразу, а не ждать по серии в неделю. Те, кто знает английский язык, смогут купить подписку и посмотреть новый сезон в FHD качестве в оригинале.

Также новый сезон обязательно появится на сайтах популярных онлайн-кинотеатров в русском переводе.

Кто снимал "Очень странные дела"?

За всеми тремя сезонами стоят Мэтт Даффер и Росс Даффер, для которых "Очень странные дела" стали настоящим прорывом в режиссерской карьере. Разумеется, и за всеми последующими сезонами этого сериала будут стоять именно они, что позволяет поклонникам не сомневаться в качестве контента.

Братья выступили не только режиссерами, но и самостоятельно написали сценарий на основе своей новаторской идеи. Вдохновением для них служили работы Стивена Кинга, Джона Карпентера, Дэвида Линча, Стивена Спилберга, Джорджа Лукаса, и других.

Также режиссерами выступали Шон Леви ("Живая сталь") и Эндрю Стэнтон ("В поисках Дори").

Трейлер сериала "Очень странные дела"

Пока трейлера нет, вы можете посмотреть видео, посвященное интересным теориям на тему четвертого сезона всеми любимого сериала:

Актерский состав

К своим ролям обязательно вернутся все актеры основного состава: Милли Бобби Браун (Оди), Финн Вулфхард (Майк Уиллер), Дэвид Харбор (Джим Хоппер), Вайнона Райдер (Джойс Байерс), Гейтен Матараццо (Дастин), Наталия Дайер (Нэнси), Калеб Маклафлин (Лукас), Чарли Хитон (Джонатан), Кара Буоно (Карен), Джо Кири (Стив), и другие.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!