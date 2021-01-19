OBOZREVATEL TV покажет уникальный фильм о космическом потенциале Украины: видеоанонс

OBOZREVATEL TV покажет уникальный фильм "Украинский космос" о возможном потенциале и шансе нашей страны на покорение космического пространства.

В нем – об основных предприятия отрасли, талантливых специалистах и амбициозной молодежи – будущем государства. В нашем видеоанонсе ознакомьтесь с основными посылами ленты (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"КБ "Южное" и "Южмаш" – два крупнейших предприятия машиностроительной космической отрасли Украины. Днепр, Антарес, Зенит, Циклон, Сечь, Вега – это названия ракет-носителей и спутников, которые производят на этих предприятиях и которые известны всему миру. Талантливая молодежь, которая учится в украинских университетах и желает покорять космос. Специалисты международного уровня, которые делятся своими знаниями и опытом с будущими Королевыми. О космическом потенциале и о том, есть ли в Украины шанс на покорение космического пространства. В нашем фильме "Украинский космос"", – говорится в анонсе к ленте.