Obozrevatel разыгрывает билеты на документальный фильм "ЮКИ"

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Кино
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OBOZREVATEL проводит розыгрыш билетов на документальный фильм

OBOZREVATEL проводит розыгрыш билетов на документальный фильм "ЮКИ". Теперь Украина наконец узнает о героях, чьи имена навсегда вписаны в историю самой известной хоккейной лиги – NHL.

Конкурс проходит на Faceook-странице издания. Условия достаточно просты:

  • подписаться на страницы Obozrevatel и Universal Pictures

  • лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями

  • в комментариях укажите своего любимого игрока по хоккею и обозначьте друга, с кем пойдете на фильм (через @)

Победителей будет несколько при условии, что их страницы будут открыты. Подарки:

  • 1-3 места: билеты и сувениры

  • 4-5 места: билеты

Розыгрыш состоится 29 ноября.

Справка о документальном фильме "ЮКИ": Их истории вызывают восторг и мотивируют! Через отчаяние и боль к успеху, через свободу и жажду побеждать к триумфу их имена навсегда вписаны в историю самой известной хоккейной лиги NHL. Иван Греческий, Киндрачук, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, Руслан Федотенко и многие другие, в разные эпохи получали мировую славу за океаном. Невероятные рассказы легенд NHL, чей пример вдохновляет мир! Пришло время гордиться ими и на их родной земле в Украине. "ЮКИ" реальные истории побед свободных украинцев!

Розыгрыш билетов на фильм