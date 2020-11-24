Obozrevatel разыгрывает билеты на документальный фильм "ЮКИ"

OBOZREVATEL проводит розыгрыш билетов на документальный фильм "ЮКИ". Теперь Украина наконец узнает о героях, чьи имена навсегда вписаны в историю самой известной хоккейной лиги – NHL.

Конкурс проходит на Faceook-странице издания. Условия достаточно просты:

подписаться на страницы Obozrevatel и Universal Pictures

лайкнуть конкурс и поделиться с друзьями

в комментариях укажите своего любимого игрока по хоккею и обозначьте друга, с кем пойдете на фильм (через @)

Победителей будет несколько при условии, что их страницы будут открыты. Подарки:

1-3 места: билеты и сувениры

4-5 места: билеты

Розыгрыш состоится 29 ноября.

Справка о документальном фильме "ЮКИ": Их истории вызывают восторг и мотивируют! Через отчаяние и боль к успеху, через свободу и жажду побеждать к триумфу – их имена навсегда вписаны в историю самой известной хоккейной лиги – NHL. Иван Греческий, Киндрачук, Эрик Нестеренко, Иван Буцик, Руслан Федотенко и многие другие, в разные эпохи получали мировую славу за океаном. Невероятные рассказы легенд NHL, чей пример вдохновляет мир! Пришло время гордиться ими и на их родной земле – в Украине. "ЮКИ" – реальные истории побед свободных украинцев!