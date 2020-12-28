Обнародован список лучших сериалов 2020 года по версии BBC Culture

Юля Ухина Кино 20:59, 28.12.2020

Кинокритики издания BBC Culture опубликовали список лучших сериалов за 2020 год. Среди них есть множество комедий и документальных лент, которые стоит посмотреть каждому.

В перечне редакции оказались такие сериалы, как "Миссис Америка", "Неортодоксальная", "Половое воспитание" и многие другие. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

"Миссис Америка"(Mrs America)

  • Действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в 70‑е годы. Сюжет его посвящен противостоянию юриста Филлис Шлафли, известной своими консервативными взглядами, и сторонниц поправки в конституцию о равноправии мужчин и женщин. Главные роли исполнят Кейт Бланшетт и Элизабет Бэнкс.

"Неортодоксальная" (Unorthodox)

  • Сериал снят по одноименному автобиографическому роману Деборы Фельдман, вышедшем в 2012 году и наделавшем немало шуму. В нем рассказывается история 19-летней еврейки, которая убегает от несчастного брака, устроенного ультраортодоксальной общиной Нью-Йорка. Девушка переезжает в Берлин, где учится жить светской жизнью.

"Половое воспитание" – 2 cезон (Sex Education)

Сериал, снятый британским Netflix, удачно сочетает жанр подростковой комедии с откровенным и зрелым исследованиям секса. В нем подымается много важных тем – от сексуальной идентичности до подростковой беременности.

  • В центре сюжета застенчивый парень Оттис из маленького городка Мурдэйл, который отчаянно мечтает избавиться от девственности, но пока ему это не удается. Его мать, роль которой выполняет актриса Джиллиан Андерсон, – известный в городе сексолог.

"Страна Лавкрафта" (Lovecraft Country)

  • События сериала, который является адаптацией романа Мэтта Раффа 2016 года, разворачиваются в США в 1950-х годах. По сюжету, темнокожий парень Аттикус Блэк возвращается домой после службы в Корее. Он спешит увидеть своего отца, однако не находит его дома. Все имеющиеся факты говорят о том, что родственник пропал где-то в Новой Англии. Тогда молодой человек в компании подруги Летиции и дяди Джорджа отправляется на поиски.

"Нормальные люди" (Normal People)

  • Экранизация одноименного бестселлера ирландской писательницы Салли Руни рассказывает щемящую историю любви Марианны и Коннелла, которое проходит непростое испытание временем и взрослением.

В топ-25 самых популярных сериалов по версии BBC Culture также вошли:

  • "Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are)

  • "Маленький топор" (Small Axe)

  • "Индустрия" (Industry)​​​​​​​

  • "Убийства Вальгалле" (The Valhalla Murders)

  • "Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

  • "Пен15" (Pen15)​​​​​​​

  • "Я ненавижу Сюзи" (I Hate Suzie)

  • "Тьма" (Dark)

  • "Разработчики" (Devs)

  • "Я могу вас уничтожить" (I May Destroy You)

  • "Викторина" (Quiz)

  • "Охотники" (Hunters)

  • "По кайфу" (Feel Good)

  • "Эта страна" (This Country)

  • "Любовь слепа" (Love is Blind)

  • "Маленькая Америка" (Little America)

  • "Заговор против Америки" (The Plot Against America)

  • "Чирлидеры" (Cheer)

  • "Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

  • "Конь БоДжек" (BoJack Horseman)

Кадр из сериала "Шиттс Крик"
Netflix

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мультипликационный сериал для дошкольников "CoComelon: Песни для детей" стал самым популярным проектом Netflix в 2020 году.

Комментировать
Кино

Смотрите также

Милевский: как можно после игры не попить пивка? Это дико

Жизнь за Украину в 2020 году отдали десятки героев: лица и судьбы

Хлеб подорожает в начале 2021 года: украинцам сказали точную стоимость

В Чечне мужчины с ножами напали на полицию: есть убитые. Видео

Ваши вакцины в кармане у Веревского и Ко, или Знакомьтесь – новый олигарх