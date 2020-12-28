Обнародован список лучших сериалов 2020 года по версии BBC Culture

Кинокритики издания BBC Culture опубликовали список лучших сериалов за 2020 год. Среди них есть множество комедий и документальных лент, которые стоит посмотреть каждому.

В перечне редакции оказались такие сериалы, как "Миссис Америка", "Неортодоксальная", "Половое воспитание" и многие другие. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Действие сериала, основанного на реальных событиях, разворачивается в 70‑е годы. Сюжет его посвящен противостоянию юриста Филлис Шлафли, известной своими консервативными взглядами, и сторонниц поправки в конституцию о равноправии мужчин и женщин. Главные роли исполнят Кейт Бланшетт и Элизабет Бэнкс.

Сериал снят по одноименному автобиографическому роману Деборы Фельдман, вышедшем в 2012 году и наделавшем немало шуму. В нем рассказывается история 19-летней еврейки, которая убегает от несчастного брака, устроенного ультраортодоксальной общиной Нью-Йорка. Девушка переезжает в Берлин, где учится жить светской жизнью.

Сериал, снятый британским Netflix, удачно сочетает жанр подростковой комедии с откровенным и зрелым исследованиям секса. В нем подымается много важных тем – от сексуальной идентичности до подростковой беременности.

В центре сюжета застенчивый парень Оттис из маленького городка Мурдэйл, который отчаянно мечтает избавиться от девственности, но пока ему это не удается. Его мать, роль которой выполняет актриса Джиллиан Андерсон, – известный в городе сексолог.

События сериала, который является адаптацией романа Мэтта Раффа 2016 года, разворачиваются в США в 1950-х годах. По сюжету, темнокожий парень Аттикус Блэк возвращается домой после службы в Корее. Он спешит увидеть своего отца, однако не находит его дома. Все имеющиеся факты говорят о том, что родственник пропал где-то в Новой Англии. Тогда молодой человек в компании подруги Летиции и дяди Джорджа отправляется на поиски.

Экранизация одноименного бестселлера ирландской писательницы Салли Руни рассказывает щемящую историю любви Марианны и Коннелла, которое проходит непростое испытание временем и взрослением.

" Мы те, кто мы есть" (We Are Who We Are)

"Маленький топор" (Small Axe)

"Индустрия" (Industry)​​​​​​​

"Убийства Вальгалле" (The Valhalla Murders)

"Шиттс Крик" (Schitt's Creek)

"Пен15" (Pen15)​​​​​​​

"Я ненавижу Сюзи" (I Hate Suzie)

"Тьма" (Dark)

"Разработчики" (Devs)

"Я могу вас уничтожить" (I May Destroy You)

"Викторина" (Quiz)

"Охотники" (Hunters)

"По кайфу" (Feel Good)

"Эта страна" (This Country)

"Любовь слепа" (Love is Blind)

"Маленькая Америка" (Little America)

"Заговор против Америки" (The Plot Against America)

"Чирлидеры" (Cheer)

"Лучше звоните Солу" (Better Call Saul)

"Конь БоДжек" (BoJack Horseman)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мультипликационный сериал для дошкольников "CoComelon: Песни для детей" стал самым популярным проектом Netflix в 2020 году.