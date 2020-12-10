Обнародован список лучших фильмов 2020 года по версии The New York Times

Кинокритики издания The New York Times опубликовали список самых лучших фильмов за 2020 год. Среди них есть множество документальных фильмов, которые стоит посмотреть каждому.

В перечне редакции оказались такие известные ленты, как "Американская утопия", "Борат-2", мультфильм "Душа" и многие другие. Подробней о них – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Согласно сюжету, обычный моряк встречает прекрасную Елену, девушку из высшего общества. Чтобы завоевать ее, он решает заняться самообразованием. На его пути стоит множество преград, но целеустремленный герой не отступает от своей мечты.

Это американский документальный фильм режиссера Фредерика Уайзмана. Он исследует правительство Бостона, Массачусетс.

Этот черно-белый фильм про свиней, коров и куриц. Без слов и музыки. Режиссер Виктор Косаковский предлагает посмотреть не просто поэтическое произведение, а потрясающий жизненный опыт.

Это документальный фильм-мюзикл о бродвейском шоу бывшего фронтмена Talking Heads Дэвида Бирна.

Действия фильма происходят в небольшом городке. Местные жители прекрасно знают друг друга и очень гордятся своей долгожительницей, которой исполнилось 94 года. Но в один из дней старушка умирает, что становится для всех сильным ударом…

Повар по кличке Печенька и китаец Лю решают стать партнерами: они устроятся в деревне и начнут жарить вкуснейшие пончики в округе. Для лакомства необходимо молоко, и они начнут тайно выдаивать его из коровы местного богача…

Легко ли быть девушкой в современном мире? Кто придет на помощь, если ты попадешь в беду? Как решиться на отчаянный поступок, который навсегда изменит твою жизнь? Сложные, порой нежеланные ответы на эти и многие другие вопросы о взрослении найдут сестры Отем и Скайлар на пути из родного городка в Нью-Йорк.

27 человек погибло и почти две сотни пострадало во время пожара в бухарестском клубе "Colectiv" в 2015 году. Позже в больницах начали умирать те пострадавшие, чья жизнь не была под угрозой. Один из докторов связывается с журналистами и просит провести репортерское расследование. Цепочка невероятных открытий помогает обнаружить коррупцию в сфере здравоохранения…

Накануне 40-летия переживающая трудности Рада, драматург из Нью-Йорка, решает переосмыслить свое призвание и стать рэпером…

История двух молодых женщин-фронтовичек, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются обрести новую мирную жизнь, когда вокруг руины.

Это комедийный художественный фильм режиссера Саши Барона Коэна, который вышел на видеосервисе Amazon Prime Video 23 октября 2020 года.

9 ноября неподалеку от Палм-Спрингс идет подготовка к свадьбе. Найлз, парень одной из подружек невесты, не торопится облачаться в смокинг – в шортах и гавайской рубашке он запрыгивает в бассейн и целый день выпивает напитки, а вечером произносит трогательную речь для молодоженов. Последнее особенно впечатляет старшую сестру невесты Сару, и вот уже девушка оказывается с Найлзом наедине под звездным небом...

Кинолента посвящена смерти, точнее, ее томительному ожиданию. Постановщица Керстен Джонсон прощается со своим отцом Диком, которого подкосила болезнь Альцгеймера. Но на самом деле тот нисколько не мертв, а напротив, живее все живых…

Школьный учитель музыки Джо Гарднер случайно попадает в мир, где зарождаются человеческие увлечения, мечты и интересы, и там он знакомится с молодой душой по имени 22.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее компания Google в Украине назвала список популярных запросов и определила, какие фильмы и сериалы украинцы чаще всего искали в 2020 году.