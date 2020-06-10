Новые украинские фильмы и мультфильмы: 7 лучших лент для просмотра с детьми

Украинский кинематограф не забывает о детях, поэтому за последние несколько лет порадовал многими достойными проектами.

Это интересные приключенческие фильмы и мультфильмы, которые можно дружно смотреть всей семьей. OBOZREVATEL подготовил подборку самых интересных.

"Руслан и Людмила: Перезагрузка", 2018

3D-мультфильм "Викрадена принцеса" стал первым украинским мультфильмом, который вышел в прокат в Китае, а всего его увидели более 50 стран. В целом фильм о любви Руслана и Людмилы в кинотеатрах мира посмотрели более двух миллионов зрителей.

"Никита Кожемяка", 2016

Мультфильм " Никита Кожемяка " завоевал национальную премию "Золота дзиґа" в 2017 году как лучший анимационный фильм. Сейчас он уже доступен для просмотра на YouTube.

"Фокстер и Макс", 2019

Этот фильм украинского производства уже покорил экспертов, одержав победу на церемонии "Золотая Дзыга" и получив множество позитивных отзывов от киноманов. Школьник Макс очень не уверен в себе и попадает в множество приключений. Однажды он рисует на стене собаку, которая оживает. Оказывается, это нанотехнология, которая помогает делать роботов будущего: за разработкой устраивают настоящую охоту, поэтому мальчик со своим новым другом вынуждены защищаться.

"Адская хоругва, или Казацкое Рождество", 2020

Казак Семен не боялся никаких врагов на поле боя, однако однажды ему пришлось столкнуться с настоящим Нечистым. Он первым из казаков попал в ад и теперь должен сделать все, чтобы найти выход из ситуации.

"Иван Сила", 2013

История силача, который не изменял своим принципам и оставался человечным. Прототипом главного героя стал Иван Фирцак, который в 1928 году стал сильнейшим человеком на планете. На пике своей славы он расторгнул все контракты и вернулся в Украину.

"Дронины Мандрони", 2020

Легкая музыкальная комедия об 11-летнем мальчике, который мечтает стать программистом и получить стипендию на обучение в университете. Но вместо желанного пути к славе он попадает в летний лагерь и делает неожиданные открытия.

"11 детей из Моршина", 2019

Украинский город Моршин основан на месте, где упал метеорит, и имеет залежи металла осмия. Аферистка Снежана придумывает хитрый план, чтобы завладеть ими, но неожиданно на ее пути становятся 11 детей, готовых защищать родной край.

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