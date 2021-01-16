Новые сериалы с высоким рейтингом, которые вышли в январе 2021

Обычно зимой выходит мало кинопремьер, однако из-за пандемии и спроса на захватывающие сериалы крупные шоураннеры Netflix и Amazon Prime решили порадовать своих зрителей достойными новинками.

Новый сериал по Кингу, возвращение на экраны популярного и очень обаятельного актера, криминал и потрясающие триллеры – все это ждет ценителей хороших многосерийных картин в январе 2021 года. OBOZREVATEL собрал в одной подборке самые лучшие новые сериалы этой зимы, которые уже доступны к просмотру.

1. Your Honor/"Ваша честь"

Первая серия криминальной драмы вышла на канале Showtime 6 декабря. "Ваша честь" рассказывает историю уважаемого судьи, который берется покрывать собственного сына, сбившего человека и бросившего его умирать. Сериал уже набрал довольно высокие рейтинги. Так, к примеру, рейтинг сериала на IMDb достиг 8.3 баллов. К тому же в главной роли снялся Брайан Крэнстон, известный по сериалу "Во все тяжкие".

2. The Wilds/"Дебри"

Дата премьеры нового триллера "Дебри" от Amazon Prime состоялась 11 декабря. По сюжету сериала, девочки-подростки попадают на необитаемый остров в результате авиакатастрофы. Им придется не только позаботиться о своем выживании, а и столкнуться с подростковыми проблемами. Критики уже сравнивают сериал с культовой многосерийной картиной "Остаться в живых" и экранизацией "Повелителя мух".

3. The Stand/"Противостояние"

Экранизация одного из самых известных романов Стивена Кинга вышла как нельзя вовремя. Дело в том, что в центре сюжета – эпидемия вируса, после которой в мире вымирает 99% населения. Выжившие должны сразиться с неким Рэндаллом Флеггом, которого называют посланником дьявола. Первая серия сериала вышла 17 декабря, последняя же появится на экранах уже в середине февраля. Главные роли исполнили Александр Скарсгард и Вупи Голдберг.

4. Lupin/"Люпен"

"Люпен" стал первым французским сериалом, который дебютировал в десятке лучших на Netflix буквально за неделю. Так, сразу все серии первой части вышли 8 января, и сериал уже попал в список лучших в США и других странах. Действие "Люпена" разворачивается в современном Париже, а в центре сюжета оказался интеллигентный вор Ассан Диоп, который с детства зачитывался книгами об Арсене Люпене. Главную роль сыграл Омар Си, известный по фильму "1+1".

5. The Pembrokeshire Murders/"Убийства в Пембрукшире"

Еще один детективный сериал "Убийства в Пембрукшире" с довольно высоким рейтингом IMDb 7.6. Сериал переносит нас в английский городок Пембрукшир, который в 80-е годы 20-го века сотрясали ужасные преступления. Детектив Стив Уилкинс спустя десятки лет приступает к расследованию убийств, которые никто так и не смог раскрыть. Все три эпизода сериала уже вышли и доступны к просмотру в интернете.

OBOZREVATEL ранее сообщал о 10 долгоиграющих сериалах, которые помогут пережить локдаун. В подборку вошли известные и культовые многосерийные шоу, которые выходили годами. Так, к примеру, сериал "Друзья" насчитывает 10 сезонов, а "Сверхъестественное" – целых 15.