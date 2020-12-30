Новогодние украинские мюзиклы: топ-10 популярных лент

Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, даже без елки и праздничного стола. Но неожиданно к ним наезжают сваты Ольга и Юрий Ковалевы. И внучка Женя с ними. А погода под Новый Год выдалась жуткая – вьюга и заносы…