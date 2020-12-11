Новогодние мультфильмы, которые окунут в атмосферу праздника: что стоит посмотреть с детьми
Холодный зимний вечер можно провести вместе с семьей за просмотром новогодних мультфильмов. Чудесные картины поднимут праздничное настроение и полностью окунут в сказочный мир.
Эти шедевры помогут погрузиться в приятную атмосферу не только малышам, но и взрослым. Подробней о каждом мультфильме – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Рождественский Мадагаскар
Санта Клаус спешит на своих санях вовремя доставить подарки детям к Рождеству, но его сани ломаются и он попадет в аварию...
Секретная служба Санта Клауса
Вы можете заглянуть на рождественскую "кухню" и увидеть, как готовятся подарки.
Хранители снов
История о Санта Клаусе, кролике, Зубной фее и Песочном человеке, которые трудятся на благо детей и охраняют их сны.
Гринч
Гринч живет в темной пещере на вершине горы подальше ото всех, кто готовится к Новому году. Они шумят, поэтому Гринч решает украсть праздник...
Холодное сердце
Эльза обладает способностью создавать лед и снег. Она пользуется своей магией, когда играет с младшей сестрой Анной и случайно попадает в ее голову...
Снежная королева
Маленькая Герда отправляется в опасное путешествие к злой Снежной королеве, чтобы спасти своего брата Кая…
Нико: путь к звездам
Молодому северному оленю по имени Нико снится, что его отец – один из летающих оленей Санта Клауса. Он убегает из своего дома, чтобы взять летные уроки у своего друга...
Медведи-соседи: зимние каникулы
Зима – время спячки. Но лесные звери, которые готовятся к Новому году, никак не дают недовольным мишкам уснуть...
Барби: чудесное Рождество
Мультфильм рассказывает о приключениях Барби и ее сестренок в канун самого долгожданного праздника. Рождество приближается и сестры собираются провести его в Нью-Йорке.
Полярный экспресс
История рассказывает о почти переставшем верить в Санта Клауса мальчике, за которым в сочельник приехал волшебный поезд, направляющийся на Северный Полюс.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее названы популярные новогодние мультфильмы, которые смотрели в СССР.