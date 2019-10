Новая "Игра престолов": в НВО приняли кардинальное решение

Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов "Игры престолов", но анонсировал выход сериала о Таргариенах, который получит название "Дом драконов".

Об этом сообщает Variety. По данным издания, об отмене проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

Действие отмененного приквела по сценарию Голдман разворачивалось за тысячу лет до событий "Игры престолов" и было посвящено, в частности, первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей в новом сериале должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом. Как пишет THR, у руководства HBO возникли к ней претензии.

Действие "Дома драконов" развернется за 300 лет до событий "Игры престолов" и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин.

#HouseOfTheDragon, a #GameofThrones prequel is coming to @HBO.



The series is co-created by @GRRMSpeaking and Ryan Condal. Miguel Sapochnik will partner with Condal as showrunner and will direct the pilot and additional episodes. Condal will be writing the series. pic.twitter.com/9ttMzElgXm