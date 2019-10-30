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30 октября • обновлено в 13:02
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Новая "Игра престолов": в НВО приняли кардинальное решение

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Телеканал HBO отменил выход одного из приквелов "Игры престолов", но анонсировал выход сериала о Таргариенах, который получит название "Дом драконов".

Об этом сообщает Variety. По данным издания, об отмене проекта съемочной группе и актерам рассказала сценарист и шоураннер Джейн Голдман.

Кадр из сериала "Игра престолов"

Кадр из сериала "Игра престолов"

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Действие отмененного приквела по сценарию Голдман разворачивалось за тысячу лет до событий "Игры престолов" и было посвящено, в частности, первой битве людей с белыми ходоками. Одну из ролей в новом сериале должна была сыграть Наоми Уоттс. Пилотная серия была снята летом. Как пишет THR, у руководства HBO возникли к ней претензии.

Наоми Уоттс

Наоми Уоттс

film.ru

Действие "Дома драконов" развернется за 300 лет до событий "Игры престолов" и будет рассказывать о правлении династии Таргариенов. Сценаристами выступят Райан Кондал и Джордж Мартин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной телевизионной премии мира "Эмми". Звезда "Игры престолов", исполнительница роли Дейнерис Таргариен Эмилия Кларк появилась на ковровой дорожке в провокационном наряде Valentino Haute Couture темно-синего оттенка.

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Тема
Игра Престолов
Персона
Наоми Уоттс
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