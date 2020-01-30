Новая глава Госкино "убила" два фильма о героических украинцах: СМИ раскрыли подробности

29 января правительство назначило нового председателя Государственного агентства Украины по вопросам кино. Ею стала Марина Кудерчук. В СМИ появилась информация о том, что во время пребывания в дирекции кинотеатра им. Довженко в Запорожье она имела отношение к прекращению показов двух фильмов об украинском освободительном движении.

В частности, в августе 2017 года администрация отказалась демонстрировать на День Независимости фильм "Червоний".

В сентябре 2017 кинотеатр им. Довженко снял с показа фильм "Тайный дневник Симона Петлюры" после того, как неизвестные облили афиши красной краской и оставили листовки, в которых обвинили Петлюру в антисемитизме.

Цензор.нет

"Мы сейчас разговариваем с дистрибьюторами о том, чтобы снять фильм с показа во избежание каких-то ситуаций в зале. Сегодня должен был быть первый показ, заранее билеты не были проданы, поэтому дабы избежать порчи экрана и оборудования, мы сейчас хотим снять с показа", – комментировала Кудерчук сложившуюся ситуацию.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кудерчук была замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. Судя по ее биографии, ранее Кудерчук не имела никакого отношения к кинодеятельности.

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