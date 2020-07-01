Никак не уймутся! В США снимут кино о том, как появился коронавирус

Диванный критик Кино 13:11, 1.07.2020 Обновлено: 13:12, 1.07.2020

Америка сейчас лидирует по количеству случаев коронавируса. Поэтому хайп на этой теме только достигает своего пика. Что уже только не придумывали…

Но однозначно переплюнул всех оскароносный сценарист Чарльз Рэндольф ("Игра на понижение"). Он напишет сценарий и станет режиссером драмы о первых неделях эпидемии в китайском Ухане. Пока Рэндольф не придумал, как назовет свое творение, но в новостях картину окрестили "Безымянным уханьским проектом".

Кинофильм должен описать первые недели борьбы китайских врачей с новым заболеванием. Большинство сцен снимут в Китае с местными киноактерами. Кроме того, съемочная команда также будет китайской. Так сказать, для полной атмосферы. Однако также запланированы съемки и за границей.

Финансировать режиссерский дебют Чарльз Рэндольфа будет кинокомпания SK Global. Ранее она прославилась ромкомом "Безумно богатые азиаты" и драмой в стиле Дикого Запада "Любой ценой". Поэтому непонятно, на что же больше будет похож фильм — на вестерн или на романтическую комедию. Пожалуй, оставим это на совести киношников.

А пока предлагаем отвлечься от коронаистерии и посмотреть бессмертную классику — "Хоббит: Нежданное путешествие"! История известна многим и переносит каждого в атмосферу сказки и нескончаемых приключений.

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