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3 апреля • обновлено в 14:55
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"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак

1.6т
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Вчера, 2 апреля, в Украина была показала финальная серия нашумевшего сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды – 2". Теперь многих зрителей интересует вопрос, будет ли третий сезон сериала.

Так, на своей странице в Instagram Байрак ответила поклонникам по поводу продолжения "Ничто не случается дважды".

"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак

кадр из видео

В частности, многие поклонники отметили, что финал сериала получился довольно открытый, и хотелось бы увидеть жизнь главных героев спустя время. Особенно внимание зрителей привлекла история Маши Богдановой и Вадима Огнева.

"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак
"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак
"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак

Однако в комментариях под одним из постов в Instagram режиссер заявила, что 24 серия – финальная.

"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем закончился популярный сериал "Ничто не случается дважды – 2''.

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Автор
Анна Михно
Место
Украина
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