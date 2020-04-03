"Ничто не случается дважды": будет ли третий сезон популярного сериала Байрак

Вчера, 2 апреля, в Украина была показала финальная серия нашумевшего сериала Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды – 2". Теперь многих зрителей интересует вопрос, будет ли третий сезон сериала.

Так, на своей странице в Instagram Байрак ответила поклонникам по поводу продолжения "Ничто не случается дважды".

кадр из видео

В частности, многие поклонники отметили, что финал сериала получился довольно открытый, и хотелось бы увидеть жизнь главных героев спустя время. Особенно внимание зрителей привлекла история Маши Богдановой и Вадима Огнева.

Однако в комментариях под одним из постов в Instagram режиссер заявила, что 24 серия – финальная.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем закончился популярный сериал "Ничто не случается дважды – 2''.

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