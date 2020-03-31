"Ничто не случается дважды – 2": в Украине запустили продолжение нашумевшего сериала Байрак

30 марта в Украине состоялся показ премьерных серий нашумевшего сериала "Ничто не случается дважды – 2" режиссера Оксаны Байрак.

Как сообщает пресс-служба СТБ, события во втором сезоне разворачиваются спустя девять месяцев с момента окончания первой части (чтобы посмотреть первые две серии, доскролльте до конца страницы).

КП

Так, в 17 и 18 сериях зрители увидят Вадима Огнева, который избавился от криминального прошлого, продал свое имущество и теперь ведет уединенную жизнь на далеком острове вместе с дочерью Катюшей. Впрочем, чувства к Маше заставляют Вадима оставлять для возлюбленной "подсказки".

Маша с мужем Борей и их дочерью Иришкой живут в Батуми. К ней в гости приезжает подруга детства Аллочка с подарком для девочки. Но надпись, которую Маша замечает на подставке игрушки, повергает ее в шок. Она планирует отправиться на поиски Катюши, местоположение которой она вычислила по подсказкам на куклах.

stb.ua

У повзрослевшего Глеба начинаются проблемы со здоровьем, а теледива Аглая Калинина узнает об измене мужа. Тем временем из тюрьмы освобождается Герман Пиковый, как две капли воды похожий на Юру Потехина, погибшего возлюбленного Аглаи… Он получит задание от старого подельника: нужно украсть у некоего профессора дорогую картину, а на ее место повесить копию. Герман, который хочет уйти на покой после отсидки, решает все же взяться напоследок за это легкое дело. Чем обернется для Германа эта авантюра?

кадр из сериала

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