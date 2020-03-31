Главная Новости
31 марта • обновлено в 09:34
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости кино

"Ничто не случается дважды – 2": в Украине запустили продолжение нашумевшего сериала Байрак

1.6т
Читать материал на украинском

30 марта в Украине состоялся показ премьерных серий нашумевшего сериала "Ничто не случается дважды – 2" режиссера Оксаны Байрак.

Как сообщает пресс-служба СТБ, события во втором сезоне разворачиваются спустя девять месяцев с момента окончания первой части (чтобы посмотреть первые две серии, доскролльте до конца страницы).

"Ничто не случается дважды – 2": в Украине запустили продолжение нашумевшего сериала Байрак

КП

Так, в 17 и 18 сериях зрители увидят Вадима Огнева, который избавился от криминального прошлого, продал свое имущество и теперь ведет уединенную жизнь на далеком острове вместе с дочерью Катюшей. Впрочем, чувства к Маше заставляют Вадима оставлять для возлюбленной "подсказки".

Маша с мужем Борей и их дочерью Иришкой живут в Батуми. К ней в гости приезжает подруга детства Аллочка с подарком для девочки. Но надпись, которую Маша замечает на подставке игрушки, повергает ее в шок. Она планирует отправиться на поиски Катюши, местоположение которой она вычислила по подсказкам на куклах.

"Ничто не случается дважды – 2": в Украине запустили продолжение нашумевшего сериала Байрак

stb.ua

У повзрослевшего Глеба начинаются проблемы со здоровьем, а теледива Аглая Калинина узнает об измене мужа. Тем временем из тюрьмы освобождается Герман Пиковый, как две капли воды похожий на Юру Потехина, погибшего возлюбленного Аглаи… Он получит задание от старого подельника: нужно украсть у некоего профессора дорогую картину, а на ее место повесить копию. Герман, который хочет уйти на покой после отсидки, решает все же взяться напоследок за это легкое дело. Чем обернется для Германа эта авантюра?

"Ничто не случается дважды – 2": в Украине запустили продолжение нашумевшего сериала Байрак

кадр из сериала

Ранее OBOZREVATEL сообщал о топ-5 интересных фильмах и сериалах о карантине, которые можно посмотреть находясь на самоизоляции.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Анна Михно
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кино

Коронавирус. Самое важное

Новости кіно

Топ-публикации

Топ-блоги