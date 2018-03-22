Звезда "Сувенира из Одессы" засветилась на росТВ: в "1+1" все объяснили

Актриса Ольга Виниченко, сыгравшая главную роль в украинском сериале "Сувенир из Одессы" производства телеканала "1+1", принимала участие в съемках противоречивого российского фильма "Военный корреспондент".

Эта кинокартина произведена для скандального российского канала НТВ в 2014 году.

"2014 год. Американский репортер Мэт Маккью, прошедший Афганистан, Ливию и Ирак, по заданию информационного канала отправляется на восток Украины, чтобы узнать и рассказать всем правду о войне на Донбассе", - говорится в синопсисе "Военного корреспондента" с участием Ольги. В продукте НТВ действительно содержится противоречивая информация относительно событий в Украине, что несколько скомпрометировало Ольгу.

Ольга Виниченко в фильме "Военный корреспондент" (2014)

Спорный факт из творческой биографии актрисы прокомментировали представители "1+1" в Facebook.

Они заявили, что участие Виниченко в российском проекте стало для канала неожиданной новостью, однако украинское законодательство не предусматривает проверку украинских артистов перед участием в телевизионных проектах, тем более, что по факту, актриса ничего не нарушала.

Скриншот комментария 1+1 Facebook (сообщество Контракт до кінця особливого періоду)

"Ольга Виниченко, принимая решение 4 года назад относительно участия в российском фильме, не осознавала, что оказалась втянутой в политические манипуляции. Сейчас она жалеет об участии в проекте "Военный корреспондент", - прокомментировал украинский телеканал инцидент.

Ольга Виниченко Instagram @vinichenkoolga

Как сообщал "Обозреватель", известная украинская актриса Ирма Витовская призвала своих коллег отказаться от русскоязычных проектов, так как на Донбассе продолжается война.